Delillere rağmen iyi hal indirimi

Kadınların öldürülmesi, cinsel saldırıya maruz bırakılması, şiddet görmesi üzerine faillerin hâkim karşısına çıktığı davalarda faillerden çok kadınların özel yaşamları ortaya dökülüyor. “Toplumun ahlaki kuralları” üzerinden kadınlar yargılanıyor, itibarsızlaştırılmaya çalışılıyor. Diğer yandan saldırıya uğrayan kadınların yaşadıkları göz ardı ediliyor, faillere iyi hal indirimleri veriliyor. ‘Aldatma ihtimali’, ‘faillerin duruşu’ gibi nedenler, haksız tahrik indirimine gerekçe oluyor.

AKP’Lİ ÇIKTI

Bu mağduriyeti yaşayanlardan biri de Kocaeli Gebze’de yaşayan 20 yaşındaki N.M.

2023 yılında N.M., daha önce AKP Darıca Gençlik Kolları üyeliği yapan ve kuzeninin arkadaşı olan 2004 doğumlu K.D. ile tanıştı. K.D. ilerleyen zamanlarda N.M.’yi oyun oynayacakları gerekçesiyle arkadaşlarının da bulunduğunu iddia ettiği bir oteldeki restorana götürdü. Kadını otel kısmına sokan erkek üst kata çıkararak kadını bir odaya soktu. Burada kadına cinsel saldırıda bulundu.

Otelden ayrılan N.M. daha sonra polis merkezine giderek K.D. hakkında şikâyetçi oldu. Gebze 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde K.D. hakkında ‘basit cinsel saldırı’ suçundan dava açıldı. Davanın 2025 yılında görülen son duruşmasında sanık K.D., suçlamaları redderek, kadının rızası dışında bir eylem gerçekleşmediğini ileri sürdü. N.M.’nin avukatı ise uzaklaştırma kararı talep etti. Ardından duruşma tanık beyanlarıyla devam etti.

Beyanların ardından davada savcı da mütalaasını sundu. Savcı, sanığın suçlamayı kabul etmediğini ancak dosyaya giren cep telefonu incelemesinde ve bilirkişi dâhil diğer tüm delillerle suçun işlendiğini gösterdiğini belirtti. Mahkeme kararında ise “mesaj içeriklerinde otele gidileceğine dair bir kayıt bulunmadığı, katılanın yanında bir arkadaşıyla buluşmak istediğini söylediğinin tespit edildiği, olay sonrası katılanın psikolojik durumunun tanık beyanlarıyla desteklendiği, taraflar arasında iftira atmayı gerektirecek bir husumet bulunmadığı” belirtildi.

Ardından mahkeme heyeti sanık hakkında kararını açıkladı. Mahkeme, sanığın suçu işlediğini ifade ederek 5 sene hapis cezası verdi. Ancak, cezanın sanık hakkında ‘geleceği üzerindeki olumsuz etkileri göz önünde bulundurduğunu’ ifade eden mahkeme iyi hal indirimi uygulayarak 5 sene verilen cezayı 4 yıl 2 aya düşürdü. Avukatlar cezada uygulanan indirim verilmesine karşı süreci İstinaf’a taşıdı.

‘TEHDİT EDİLDİM’

Şiddet gören N.M., sanıkla kuzeni aracılığıyla tanıştığını ve bir süre arkadaşlık yaptıklarını belirtti. Zamanla sanığın kendisine birlikte olmak için baskı uyguladığını öne süren N.M., olay günü otele değil oyun merkezi ve restorana götürüldüğünü düşündüğünü ifade etti. N.M., otele girdiğini anlayınca çıkmak istediğini ancak darp edildiğini ve ardından cinsel saldırıda bulunulduğunu söyledi. N.M. “Oradan ayrıldıktan sonra çok tehdit edildim. Mahalleme geldiğimde akrabam gördü ve olayı anlattığımda şikâyetçi olmaya ikna etti” diye yaşadıklarını anlattı.

Dava sürecini aktaran N.M., verilen iyi hal indirimiyle ilgili de “Sadece 2 aylık delillerin alındığı süreçte tutuklu kaldı sonra hep serbestti. Duruşma görülürken aile bana saldırdı. Son duruşmada ise verilen cezayı düşürdüler. Bu bizim hayatımız boyunca üzerimizde taşıdığımız bir travma. Verilen ceza bile azken bir de indirim uygulandı ve şu an serbest. Davanın ardından sürekli uzaklaştırma kararı aldırıyorum ve telefon numaramı değiştirdim. Verilen cezalar içimize su serpmiyor. Davanın ardından psikolojik destek gördüm. En ağır cezayı alması gerekiyordu” dedi.

Kadın Dayanışma Komiteleri adına dosyayı takip eden Avukat Arzu Sena Topuz da şunları söyledi:

“Kadınların dokunulmaz haklarına yönelen saldırılar karşısında devletin yükümlülüğü etkin soruşturma yürütmek ve caydırıcı cezalar vermektir. Ancak bugün görüyoruz ki cezasızlık politikaları yargı kararları eliyle yeniden üretilmektedir. İktidarın yarattığı bu karanlık iklimde failler cesaret bulmakta, kadınlar ise zorlayıcı adalet mücadeleleri vermek zorunda bırakılmaktadır. Somut dosyada mahkeme, sanık hakkında TCK 62 kapsamında takdiri indirim uygulamıştır. Oysa suç, henüz reşit olmuş mağdurun cinsel tecrübesizliğinden faydalanılarak işlenmiş; eylem sonrası mağdurun psikolojisi ciddi biçimde bozulmuş ve bu durum tanık beyanları ile pedagog raporuna yansımıştır. TCK 61 uyarınca suçun işleniş biçimi, yarattığı zarar ve toplumsal tehlike gözetilerek caydırıcı ceza verilmesi gerekirken indirim uygulanması hukuka ve hakkaniyete aykırıdır. Sanığın yargılama sürecinde maddi gerçeğin ortaya çıkmasına katkısı olmamış, duruşmalara yansıyan bir pişmanlık beyanı bulunmamıştır. Buna rağmen takdiri indirim uygulanması, 62. maddenin istisnai niteliğinin göz ardı edildiğini göstermektedir. Kadınlara yönelik cinsel suçlarda ‘iyi hal’ indiriminin bu şekilde uygulanması, cezanın fiilen azaltılması ve caydırıcılığın zayıflatılması anlamına gelmektedir. Bu durum yalnızca somut dosyada değil, genel olarak bir cezasızlık pratiği yaratmaktadır. Biz bu nedenle kararı istinaf ettik. İtirazımız yalnızca ceza miktarına değil; kadınlara yönelik suçlarda takdiri indirim mekanizmasının cezasızlık üretir biçimde işletilmesine yöneliktir. Kadınların yaşam hakkını ve adalete erişimini savunmaya devam edeceğiz.”

∗∗∗

KADININ RIZASI DAHİ YOK SAYILIYOR

Bu yılın başından itibaren görülen davaların bazılarında da iyi hal indirimi uygulandı. Bazıları şunlar:

• İzmir’de Ceyda Yüksel’i öldüren Serkan Dindar’ın cezası ‘Cinsel ilişkiyi reddetmek’ haksız tahrik nedeni sayılınca 18 yıla düşürüldü. Bakanlık itiraz etti ancak Yargıtay indirimi haklı buldu.

• Antalya'da evli olduğu Ümit İ., tarafından bıçakla yaralanan Sabiha İ.'nin davasında, mahkeme heyeti faili hapis cezasına çarptırdı. Sanığa iyi hal indirimi uygulanarak cezası ertelendi.

• Kayseri'de annesi Tuşan Ceylan'ı öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan 17 yaşındaki M.C., 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Fail pişman olduğunu söyledi, mahkeme hem yaşını hem de mahkemedeki davranışlarını gerekçe göstererek iyi hal indirimi uyguladı.