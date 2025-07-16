Delilleri gizlemek için evi kırmızıya boyamış!

İstanbul Eyüpsultan’da üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz’ın 13 Temmuz’da valizin içerisinde cansız bedeninin cesedi bulunmasına ilişkin soruşturma sürüyor. Fail eski polis Cemal Koç’un 4 ayrı suç kaydı olduğu, 2024 yılında ise meslekten ihraç edildiği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında Tokyaz’ın, Koç’un Küçükçekmece’deki evinde alıkonulduğu ve burada katledildiği belirlendi. Ekipler, Tokyaz’ın burada valize konulduğunu, daha sonra Eyüpsultan’da yol kenarına atıldığını tespit etti.

Koç’un Tokyaz’ın cansız bedenini başka bir kişiyle evden çıkarttığı belirlendi. Koç’un cinayeti işledikten sonra delilleri gizlemek için evi kırmızıya boyadığı öne sürüldü. Aynı zamanda Koç’un, cansız bedeni valizle yol kenarına bıraktıktan sonra motosikletli bir kişiyle evin anahtarını temizlikçiye gönderdiği ve evdeki delilleri temizletmeye çalıştığı belirlendi.