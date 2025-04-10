Dellilere rağmen serbest

Mart ayında en az 18 kadın katledilirken 30 kadın ise şüpheli şekilde hayatını kaybetti. O kadınlardan biri de 2 Şubat 2024’te Urfa’nın Siverek ilçesinde hayatını kaybeden 28 yaşındaki Pınar Bulunmaz. Yarın ikinci duruşması görülecek olan Bulunmaz davasının sanığı Rıdvan Bulunmaz ‘eşi kasten öldürme’ suçlamasıyla tutuksuz yargılanıyor. 12 Şubat Çarşamba günü görülen ilk duruşmanın ardından mahkeme heyeti sanık hakkında kararını açıkladı.

Mahkeme, “suçun işlendiği hususunda kuvvetli şüphe bulunduğunu” belirtmesine rağmen sanığa yurtdışı çıkış yasağı ve konutunu terk etmemesi yönünde karar vererek adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Karara tepki gösteren aile ikinci duruşmada adaletin gelmesini istedi. Pınar Bulunmaz’ın ağabeyi Erdal Sevim “Sanık 11 aydır tutuksuz yargılanıyor. Biz belgelerle adil yargılama istiyoruz. Tutuklu yargılanması gerekiyor. Kardeşimin katledilmesi intihar gibi gösterilmeye çalışılıyor” dedi.

Sevim özetle şöyle devam etti: “Kardeşim intihar edecek biri değildi. Hayatını kaybettiği gün kendine serum takmış, sağlıkçıydı. Üniversite öğrencileri sadece anayasal haklarını kullandığı için cezaevinde. Fakat hakkında kuvvetli şüphe bulunan, ‘eşi kasten öldürme’ suçundan yargılanan Rıdvan Bulunmaz serbest. Bunun kabul edilebilir bir yanı yok. Biz yarın adaletin tecelli edeceğine inanmak istiyoruz.”

Bulunmaz’ın ağabeyi Sevim, kardeşi için adalet istedi.

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ÇELİŞKİLERLE DOLU BİR ÖLÜM

Diyarbakır Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı’nın 11 Mart’ta hazırladığı raporda, Rıdvan Bulunmaz’ın sol el swapında atış artığı tespit edildi. Ağabey Erdal Sevim ise Pınar’ın ölümüne dair çelişkili detaylara şöyle dikkat çekiyor:

• Kurşun, Pınar’ın sağ göğsünden girip sol omzundan çıktı. Bu açı, intihar vakalarında olağan dışı kabul ediliyor.

• Silahın şarjöründeki mermi sayısında tutarsızlıklar var. Siverek Emniyeti’nden Diyarbakır’a gönderilirken farklı sayılar kaydedildi.

• Şüphelinin 2 mermisi kayıp, polis tarafından araştırılmadı.

• Rıdvan Bulunmaz, ağır yaralanan Pınar’ı hastaneye götürmek yerine eve gidip kıyafetini değiştirdi, ellerini yıkadı. Pınar hastaneye zamanında yetişmediği için hayatını kaybetti.

• Sağ elini kullanan Pınar’ın, zanlının iki eliyle silahı kendisine tuttuğunu söylemesine rağmen sadece sol elinde swap artığına rastlanıldı. Silahı Pınar’ın kendine tuttuğunu söyleyen zanlının da sol elinde swap artığına rastlanılmasına rağmen iddianamede bu duruma yer verilmedi.