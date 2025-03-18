DEM, AKP ve MHP ile görüştü

Politika Servisi

DEM Parti heyeti, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın silah bırakma ve fesih çağrısının ardından siyasi parti temaslarını dün Saray rejiminin ortakları MHP-AKP ile sürdürdü. DEM Parti heyetinde Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit yer aldı.

Meclis’te gerçekleştirilen görüşmede MHP heyetinde Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın, Feti Yıldız ve İsmail Faruk Aksu bulundu. MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin sağlık sorunları ile katılamadığı toplantı sonrası MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın "Çok faydalı bir görüşme oldu" dedi.

‘DOSTANE ZİYARET’

MHP’nin ardından gerçekleşen AKP’ye ziyaretine dair de AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, "Çok samimi, dostane bir sohbet yaptık. İlerleyen zamanlarda daha detaylı açıklama yapılacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEĞİZ

DEM Parti heyeti ise görüşmelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bakırhan “Bu sürecin rahat şekilde yürümesi gerekirken Öcalan’ın çalışma koşulları düzenlenebilir dedik. Kayyum yasa tasarısının TBMM başkanı tarafından gündeme alınabileceğini niyet gerekleri olarak söyledik. Demokratik adımlar için hazırlığın yapılması gerektiğini söyledik” dedi.

Tülay Hatimoğulları da “İmralı’ya gidiş ile ilgili birkaç gün içinde bir program netleşecek. Henüz bir başvurumuz yok. Birkaç gün içinde bu planlama duyurulur, zaten çok büyük bir olasılıkla bayramdan sonra sayın Cumhurbaşkanı ile de bir görüşme gerçekleşecek" açıklamasını yaptı. Hatimoğulları şöyle konuştu: “Öcalan’ın kongrede üstleneceği rolle ilgili hem kendisi hem de örgütünün yaptığı açıklamalar paralel kendisi bizim yaptığımız ziyarette kongreyi toplayıp karar aldıracak güce sahip olduğunu söyledi. Bu konuda bir adım atıldı mı? Bilgimiz dahilinde yok. PKK’nın kendi kongresini yapması için hem güvenli ortamın hem de diyalog kanallarının açılması gerektiğini iki taraf da ifade etti. Parti ziyaretlerinde de dile getirdik.”

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SABOTAJ DEĞERLENDİRMESİ

DEM Parti’nin MHP-AKP ziyaretleri sürerken, DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Kobani kentine bağlı bir köye gece saatlerinde SİHA saldırısı düzenlenmesi ve anne, baba ile 7 çocuğunun öldürülmesine ilişkin açıklama yaptı. SİHA ile gerçekleştirildiği öne sürülen saldırının ‘katliam’ olarak nitelendirildiği açıklamada, "İnsanlık vicdanını derinden yaralayan bir savaş suçudur. SDG ve HTŞ arasında imzalanan anlaşmanın ardından düzenlendiği iddia edilen saldırının tesadüf olmadığı ifade edilerek "Bölgede gerilimi tırmandırmaya ve barış umutlarını hedef almaya yönelik kasıtlı bir eylemdir. Sayın Öcalan’ın da daha önce işaret ettiği üzere, bir sabotaj çabasıdır" sözlerine yer verildi.

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NEWROZ ERDOĞAN’IN KATILIMIYLA DÜZENLENECEK

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Nevruz’u kutlayacaklarını belirterek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak" dedi. Sürece ilişkin sık sık ‘terörsüz Türkiye’ vurgusu yapan Çelik, yaşananları dünyanın değişmesine paralel olarak zorunluluk olarak tanımladı. 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan dengelerin değiştiğini söyleyen Çelik, Suriye’de cihatçı HTŞ güçlerine de bir kez daha destek verdi. CHP’yi hedef alan Çelik, ”CHP milletvekilinin alenen siyasi mezhepçilik yapmasının nasıl kışkırtıcılık yaptığı görülmüştür” dedi. Çelik, "21 Mart günü sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla Haliç Kongre Merkezinde bir kutlamam gerçekleştireceğiz. Türkiye’nin içinden yürüyen terörsüz Türkiye sürecinde, bu Nevruz’un terörsüz Türkiye hedefinde önemli bir aşama olmasını temenni ediyoruz." İfadelerini kullandı.