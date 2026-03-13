DEM Başkanları Salih Müslim’in cenaze törenine katılacak

Irak Kürdistanı'nın başkenti Erbil'de önceki akşam tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Suriye Kürtlerinin liderlerinden Salih Müslim'in cenaze törenine DEM Parti Eş Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan da katılacak.

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar ile Keskin Bayındır'ın da böbrek yetmezliğinden yaşamını yitiren Demokratik Birlik Partisi (PYD) Başkanlık Konseyi Üyesi Salih Müslim'in cenaze törenine katılacak. 75 yaşında yaşamını yitiren Müslim için bugün Kamışlı kentinde tören yapılacak.

PYD lideri yarın ise Kobani kentinde toprağa verilecek. 2011 baharında Suriye'de yaşanan iç çatışmalar sırasında Kürtlerin temsilcisi olarak ön plana çıkan Müslim, Ankara tarafından defalarca Ankara'da ağırlandı. Mart 1951'de Rojava'nın Kobani kentine bağlı Şiran köyünde doğan Müslim İTÜ Kimya Mühendisliği bölümü mezunuydu.

Suriye’den Irak’a, Türkiye’den İran’a pek çok Kürt siyasi partisi, örgüt ve kurumu tarafından yapılan açıklamalarda Salih Müslim’in 75 yıllık ömrünün mücadeleyle geçtiği vurgulandı. Müslim’in dört bir taraftaki Kürtlerin özgürlük mücadelesinde yaşayacağı kaydedildi.