DEM'li vekillerden Rojin Kabaiş için araştırma önergesi

DEM Parti Van milletvekilleri Sinan Çiftyürek, Gülderen Varlı, Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, Mahmut Dindar ve Zülküf Uçar, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş’in yaklaşık 1 yıl önce şüpheli ölümüyle ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde araştırma komisyonu kurulması için önerge verdi.

27 Eylül 2024’te yurttan ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Kabaiş’in cansız bedeni, 18 gün sonra Van’ın Mollakasım sahilinde bulunmuştu.

Ön ve detaylı otopsi raporlarında ölüm nedeni “boğulma” olarak açıklansa da, dosyaya dair pek çok belirsizlik kamuoyunda soru işaretleri yarattı.

Milletvekillerinin sunduğu önergede, şu hususların aydınlatılması gerektiği özellikle vurgulandı:

· DNA bulgularının kamuoyuyla paylaşılmaması,

· Cesedin bulunduğu yer ile kaybolduğu yer arasındaki mesafe,

· Kamera kayıtlarının açıklanmaması,

· Dosyaya getirilen gizlilik kararı.

Milletvekilleri, bu çelişkilerin sadece Kabaiş dosyasıyla sınırlı olmadığını, son dönemde artan kadın cinayetleri ve şüpheli ölümler bağlamında toplumsal güveni zedelediğini belirtti.

Önergede, “Rojin Kabaiş dosyasında oluşan belirsizlikler, kamu vicdanında ciddi yaralar açmıştır. Dosyadaki gizlilik kararının kaldırılması, olası ihmallerin ve müdahalelerin ortaya çıkarılması zorunludur” denildi.

Milletvekilleri, Meclis’in devreye girerek hem Kabaiş’in ölümündeki soru işaretlerini gidermesi hem de benzer olayların önüne geçilmesi için adım atması gerektiğini vurguladı.