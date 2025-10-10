DEM, Öcalan çağrısını yineledi

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, barış sürecinin kritik aşamada olduğunu vurgulayarak, "Silahlar sustu; o halde şimdi yasaların, hukukun, demokrasinin görünür olması gerekiyor" dedi ve Öcalan'ın görüşlerine başvurulması çağrısını yineledi. Genel Merkez'de basın toplantısı düzenleyen DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, güncel gelişmeleri ve partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) gündemini değerlendirdi.

Doğan, "Siz başka bir şey bilmiyor musunuz DEM Parti olarak? Öcalan'ın ana aktörlüğü, temel muhataplığı. Niye yalnızca bunları ifade ediyorsunuz?" şeklinde eleştirenlere yanıt verdi.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Doğan, Abdullah Öcalan'dan Özerk Yönetime mektup gönderildiği ve Özerk Yönetim’in de yanıt verdiği yönündeki iddialara ilişkin şunları söyledi: "Öcalan tarafından Rojava'ya bir mektup gönderildiği ve onların da bir cevap verdiği söyleniyor. Dünden beri konuşulan ve yayılan bu mektup konusunda biz sorduk, bize ulaşan bilgiye göre bu doğru değil. Böyle bir mektup yok. O şekilde, o içerikte bir mektup Özerk Yönetime ulaşmadı. Bunun bir manipülasyon olduğunu söyleyebiliriz."