DEM Parti, 96 merkezin adaylarını açıkladı

DEM Parti, Diyarbakır’da gerçekleştirdiği etkinlikle 96 il ve ilçe belediyesinin eş başkanlarını açıkladı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), bugün Diyarbakır'da gerçekleştirdiği etkinlikle belediye eşbaşkan adaylarını açıkladı. Bazı eşbaşkan adaylarının daha sonra netleşeceği öğrenildi.

Mezopotamya Haber Ajansı'nda yer alan habere göre açıklanan isimler şöyle:

ADIYAMAN

Pınarbaşı: Kamile Ocak ve Hüseyin Uzun

AĞRI

Ağrı merkez: Hazal Aras ve Memet Akkuş

Diyadin: Adnan Doğan

Doğubayazıt: Aygül Aşan ve Kenan Alkan

Patnos: Rojbin Kartal Manzak ve Cabir Tozun

Tutak: Mahmut Tataş

Taşlıçay: Mehmet Ali Budak

BATMAN

Batman: Gülüstan Sönük ve Mehdi Öztüzün

Kozluk: Hülya Öztekin ve Mehmet Reşit Haşimi

Beşiri: Mehmet Akif Akın

Gercüş: Yılmaz Suphi Aslan

Hasankeyf: Mecit Tokdemir

Balpınar: Osman Ekinci

İkıköprü: İbrahim Karabulut

BİNGÖL

Bingöl merkez: Aydın Bürçün

Karlıova: Zühre Eroğlu ve Mehmet Genç.

BİTLİS



Merkez: Sümeyye Kızıltepe ve Enver Barin

Ahlat: Erkan Akbudak

Ovakışla: Mehmet Afif Yıldızlı

Güroymak: Mehmet Şirin Üncü

Hizan: Hediye Çetin Kocaman ve Kerem Uğur

Yolalan: Esma Aydın ve Hüseyin Öztürk

Tatvan: Mümin Erol

DİYARBAKIR

Diyarbakır büyükşehir: Serra Bucak Ve Doğan Hatun

Bağlar: Leyla Ayaz ve Siraç Çelik

Bismil: Mizgin Ekin ve Güven Tanrıkulu

Çınar: Semra Akyüz ve Mahmut Ulus

Eğil: Bahar Karakaş Uluğ ve Mehmet Zülküf Polat

Ergani: Birsen Azak Bayar ve Şiyar Güldiken

Hani: Besile Narin ve Hamdullah Demir

Hazro: Hasibe Yazdık ve Erhan Güven

Kayapınar: Berivan Gülşen Sincar ve Cengiz Dündar

Kocaköy: Mehmet Şık

Kulp: Fatma Ay ve Murat İpek

Lice: Dilek Diyar Özer ve Fırat Demir

Silvan: Sevim Biçici ve Kadri Esen

Sur: Fatma Önkol ve Adnan Örhan

Yenişehir: Safiye Akdağ ve Mehmet Ergün

ELAZIĞ

Karakoçan: Songül Düzgün ve Cafer Oğur

ERZURUM

Hınıs: Meral İmre Alagöz ve Gürsel Eren

Karaçoban: Kazim Erhan

Karayazı: Bahar Göksu

Tekman: Abdurrahman Sever

HAKKARİ

Merkez: Viyan Tekce ve Mehmet Sıddık Akış

Şemdinli: Nazdar Öpengin ve Naif Eroğuz

Yüksekova: Şadiye Kırmızıgül ve Şoreş Diri

IĞDIR

Merkez: Nejla Kum ve Mehmet Nuri Güneş

Tuzluca: Kader Yiğitalp

Aralık: Alya Akkuş ve Sadık Zira

Halfeli: Yıldız Tendik Parım ve Yaşar Sarıtaş

Hoşhaber: Ömer Çelik

KARS

Merkez: Arzu Savaş Derman ve Kenan Karahancı

Digor: Ülker Özadikti ve Adem Oyman.

MARDİN

Mardin büyükşehir: Devrim Demir ve Ahmet Türk

Artuklu: Hayriye Filiz Yücesoy ve Mehmet Ali Amak

Dargeçit: Asya Gezer ve Ramazan Akın

Derik: Songül Özbahçeci

Kızıltepe Hamdiye Bilek Turgay ve Zeyni İpek

Mazıdağı: Kudret Uçuk ve Uygar Gultekin

Nusaybin: Gülbin Şahin Dağhan ve Selahattin Ay

Savur: Hatice Öncü ve Selahattin Önder

Yeşilli: Songül Tunç

MERSİN

Akdeniz: Nuriye Arslan ve Hoşyar Sarıyıldız

MUŞ

Muş: Sırrı Söylemez (Kadın aday henüz açıklanmadı.)

Bulanık: Aryan Doğan ve Arafat Kardağı

Malazgirt: Gülistan Özel ve Ahmet Kenan Türker

Varto: Gülbahar Kaya ve Giyasettin Aydemir

SİİRT

Siirt: Sofya Alagaş ve Mehmet Kaysi

Baykan: Sümeyye Karasu ve Şefik Günel

Veyselkarani: Berfin Evren ve Enes Cengiz

Eruh: Evin Ertan ve Hüseyin Oktayı

Kurtalan: Sadiye Aktin ve Ali Rıza Bingöl

Atabağı: Medya Atak ve Nedim Yüksekbağ

Kayabağlar: Abdulhakim Sevgil

ŞIRNAK

Merkez: Turan Saltan

Cizre: Güler Tunç ve Abdurrahim Durmuş

Sırtköy: Halime İlçin ve Fahrettin Akman

Uludere: Feride Ender ve Ali Ürek

İdil: Doğan Adıbelli

Kumçatı: Asker Gündüz

Silopi: Jiyan Ormanlı ve Renas Nadir Onuk

Balveren: Gülsüm Atak ve Ferit Artuç

VAN

Van Büyükşehir: Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan

Başkale: Şengül Polat ve Feyzi Caner

Çaldıran: Fettah Hasçelik

Çatak: Reşat Eraslan

Edremit: Rabia Başak Koç ve Cemil Komi

Erciş: Güler Temel ve Baran Bilici

Gevaş: Kübra Akti

Gürpınar: Mehmet Tahir Ertaş

İpekyolu: Canan Uzunay ve Cevdet Altındağ

Muradiye: Barış Yılmaz

Özalp: Ecevit Ceylanci

Saray: Davut Acar

Tuşba: Hanım Akkoş ve Ümit Keser

KONYA

Cihanbeyli: Eylül Yaylacı ve Hasan Ateş