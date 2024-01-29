DEM Parti, 96 merkezin adaylarını açıkladı
DEM Parti, Diyarbakır’da gerçekleştirdiği etkinlikle 96 il ve ilçe belediyesinin eş başkanlarını açıkladı.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), bugün Diyarbakır'da gerçekleştirdiği etkinlikle belediye eşbaşkan adaylarını açıkladı. Bazı eşbaşkan adaylarının daha sonra netleşeceği öğrenildi.
Mezopotamya Haber Ajansı'nda yer alan habere göre açıklanan isimler şöyle:
ADIYAMAN
Pınarbaşı: Kamile Ocak ve Hüseyin Uzun
AĞRI
Ağrı merkez: Hazal Aras ve Memet Akkuş
Diyadin: Adnan Doğan
Doğubayazıt: Aygül Aşan ve Kenan Alkan
Patnos: Rojbin Kartal Manzak ve Cabir Tozun
Tutak: Mahmut Tataş
Taşlıçay: Mehmet Ali Budak
BATMAN
Batman: Gülüstan Sönük ve Mehdi Öztüzün
Kozluk: Hülya Öztekin ve Mehmet Reşit Haşimi
Beşiri: Mehmet Akif Akın
Gercüş: Yılmaz Suphi Aslan
Hasankeyf: Mecit Tokdemir
Balpınar: Osman Ekinci
İkıköprü: İbrahim Karabulut
BİNGÖL
Bingöl merkez: Aydın Bürçün
Karlıova: Zühre Eroğlu ve Mehmet Genç.
BİTLİS
Merkez: Sümeyye Kızıltepe ve Enver Barin
Ahlat: Erkan Akbudak
Ovakışla: Mehmet Afif Yıldızlı
Güroymak: Mehmet Şirin Üncü
Hizan: Hediye Çetin Kocaman ve Kerem Uğur
Yolalan: Esma Aydın ve Hüseyin Öztürk
Tatvan: Mümin Erol
DİYARBAKIR
Diyarbakır büyükşehir: Serra Bucak Ve Doğan Hatun
Bağlar: Leyla Ayaz ve Siraç Çelik
Bismil: Mizgin Ekin ve Güven Tanrıkulu
Çınar: Semra Akyüz ve Mahmut Ulus
Eğil: Bahar Karakaş Uluğ ve Mehmet Zülküf Polat
Ergani: Birsen Azak Bayar ve Şiyar Güldiken
Hani: Besile Narin ve Hamdullah Demir
Hazro: Hasibe Yazdık ve Erhan Güven
Kayapınar: Berivan Gülşen Sincar ve Cengiz Dündar
Kocaköy: Mehmet Şık
Kulp: Fatma Ay ve Murat İpek
Lice: Dilek Diyar Özer ve Fırat Demir
Silvan: Sevim Biçici ve Kadri Esen
Sur: Fatma Önkol ve Adnan Örhan
Yenişehir: Safiye Akdağ ve Mehmet Ergün
ELAZIĞ
Karakoçan: Songül Düzgün ve Cafer Oğur
ERZURUM
Hınıs: Meral İmre Alagöz ve Gürsel Eren
Karaçoban: Kazim Erhan
Karayazı: Bahar Göksu
Tekman: Abdurrahman Sever
HAKKARİ
Merkez: Viyan Tekce ve Mehmet Sıddık Akış
Şemdinli: Nazdar Öpengin ve Naif Eroğuz
Yüksekova: Şadiye Kırmızıgül ve Şoreş Diri
IĞDIR
Merkez: Nejla Kum ve Mehmet Nuri Güneş
Tuzluca: Kader Yiğitalp
Aralık: Alya Akkuş ve Sadık Zira
Halfeli: Yıldız Tendik Parım ve Yaşar Sarıtaş
Hoşhaber: Ömer Çelik
KARS
Merkez: Arzu Savaş Derman ve Kenan Karahancı
Digor: Ülker Özadikti ve Adem Oyman.
MARDİN
Mardin büyükşehir: Devrim Demir ve Ahmet Türk
Artuklu: Hayriye Filiz Yücesoy ve Mehmet Ali Amak
Dargeçit: Asya Gezer ve Ramazan Akın
Derik: Songül Özbahçeci
Kızıltepe Hamdiye Bilek Turgay ve Zeyni İpek
Mazıdağı: Kudret Uçuk ve Uygar Gultekin
Nusaybin: Gülbin Şahin Dağhan ve Selahattin Ay
Savur: Hatice Öncü ve Selahattin Önder
Yeşilli: Songül Tunç
MERSİN
Akdeniz: Nuriye Arslan ve Hoşyar Sarıyıldız
MUŞ
Muş: Sırrı Söylemez (Kadın aday henüz açıklanmadı.)
Bulanık: Aryan Doğan ve Arafat Kardağı
Malazgirt: Gülistan Özel ve Ahmet Kenan Türker
Varto: Gülbahar Kaya ve Giyasettin Aydemir
SİİRT
Siirt: Sofya Alagaş ve Mehmet Kaysi
Baykan: Sümeyye Karasu ve Şefik Günel
Veyselkarani: Berfin Evren ve Enes Cengiz
Eruh: Evin Ertan ve Hüseyin Oktayı
Kurtalan: Sadiye Aktin ve Ali Rıza Bingöl
Atabağı: Medya Atak ve Nedim Yüksekbağ
Kayabağlar: Abdulhakim Sevgil
ŞIRNAK
Merkez: Turan Saltan
Cizre: Güler Tunç ve Abdurrahim Durmuş
Sırtköy: Halime İlçin ve Fahrettin Akman
Uludere: Feride Ender ve Ali Ürek
İdil: Doğan Adıbelli
Kumçatı: Asker Gündüz
Silopi: Jiyan Ormanlı ve Renas Nadir Onuk
Balveren: Gülsüm Atak ve Ferit Artuç
VAN
Van Büyükşehir: Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan
Başkale: Şengül Polat ve Feyzi Caner
Çaldıran: Fettah Hasçelik
Çatak: Reşat Eraslan
Edremit: Rabia Başak Koç ve Cemil Komi
Erciş: Güler Temel ve Baran Bilici
Gevaş: Kübra Akti
Gürpınar: Mehmet Tahir Ertaş
İpekyolu: Canan Uzunay ve Cevdet Altındağ
Muradiye: Barış Yılmaz
Özalp: Ecevit Ceylanci
Saray: Davut Acar
Tuşba: Hanım Akkoş ve Ümit Keser
KONYA
Cihanbeyli: Eylül Yaylacı ve Hasan Ateş