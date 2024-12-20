DEM Parti-Abdullah Öcalan görüşmesinde tarih belli oldu
DEM Parti heyeti ile İmralı’da bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan’ın önümüzdeki hafta görüşmesi bekleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yaptığı çağrıyla gündeme gelen Öcalan-DEM Parti heyeti görüşmesinde tarih netleşiyor.
ANKA Haber Ajansı'nın DEM Parti kaynaklarının aktardığına göre AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görüşmeye onay verdi.
Görüşmenin on gün içinde gerçekleşmesi bekleniyor.
Heyette 2013-2015 çözüm süreci döneminde İmralı heyetinde olan Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan’ın olmasına kesin gözüyle bakılırken ilk ziyaretten sonra farklı isimlerin de İmralı’ya gidebileceği kaydediliyor.
DEM Parti Kaynakları: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmralı ziyaretine onay verdi. 10 gün içinde ziyaret gerçekleşebilir pic.twitter.com/07vlmW4V1b— ANKA Haber Ajansı (@ankahabera) December 20, 2024