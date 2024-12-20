DEM Parti-Abdullah Öcalan görüşmesinde tarih belli oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yaptığı çağrıyla gündeme gelen Öcalan-DEM Parti heyeti görüşmesinde tarih netleşiyor.

ANKA Haber Ajansı'nın DEM Parti kaynaklarının aktardığına göre AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görüşmeye onay verdi.

Görüşmenin on gün içinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Heyette 2013-2015 çözüm süreci döneminde İmralı heyetinde olan Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan’ın olmasına kesin gözüyle bakılırken ilk ziyaretten sonra farklı isimlerin de İmralı’ya gidebileceği kaydediliyor.