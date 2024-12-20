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DEM Parti-Abdullah Öcalan görüşmesinde tarih belli oldu

DEM Parti heyeti ile İmralı’da bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan’ın önümüzdeki hafta görüşmesi bekleniyor.

Güncel
  • 20.12.2024 16:36
  • Giriş: 20.12.2024 16:36
  • Güncelleme: 20.12.2024 17:49
Kaynak: Haber Merkezi
DEM Parti-Abdullah Öcalan görüşmesinde tarih belli oldu
Fotoğraf: AA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yaptığı çağrıyla gündeme gelen Öcalan-DEM Parti heyeti görüşmesinde tarih netleşiyor.

ANKA Haber Ajansı'nın DEM Parti kaynaklarının aktardığına göre AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görüşmeye onay verdi.

Görüşmenin on gün içinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Heyette 2013-2015 çözüm süreci döneminde İmralı heyetinde olan Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan’ın olmasına kesin gözüyle bakılırken ilk ziyaretten sonra farklı isimlerin de İmralı’ya gidebileceği kaydediliyor.

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