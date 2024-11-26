DEM Parti, Abdullah Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvurdu

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Başkanları, İmralı Cezaevi'nde bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvurdu.

Başvuru, saat 13:45 civarında yapıldı.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları imzalı olarak Adalet Bakanlığı'na yapılan başvuruda, şu ifadeler yer aldı:

"İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan Abdullah Öcalan ile Eş Genel Başkanım Tulay Hatimoğulları Oruç ile aynı anda açık görüş yaparak görüşmek istiyoruz. İzin verilmesi konusunda gereğini arz ederim."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin bugünkü grup toplantısında DEM Parti heyeti ile Abdullah Öcalan'ın vakit kaybetmeden görüşmesi gerektiğini ve "İmralı ve DEM Parti arasındaki temas derhal sağlanmalı" demişti.

Abdullah Öcalan son olarak 24 Ekim'de DEM Parti Urfa Milletvekili olan yeğeni Ömer Öcalan ile görüşmüştü.