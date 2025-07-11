DEM Parti açıkladı: PKK'nin silah bırakma görüntüleri saat kaçta yayınlanacak?

PKK'nin kendini feshetme sürecinde şu ana kadarki en önemli görüşme bugün yaşanacak.

Bir grup PKK'li, bugün Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Süleymaniye kentinde düzenlenecek törenle silah bırakacak.

Silah bırakma törenine ilişkin DEM Parti tarafından yapılan bilgilendirmede, ''11 Temmuz'da yapılacak olan 'Barış ve Demokratik Toplum' grubun silahların imha edilmesi açıklamasına ilişkin olarak, açıklamanın görüntüleri saat 11.45 ile 14.00 arası yayınlanacaktır'' dendi.

Silah bırakma organizasyonunu düzenleyen KCK, 7 Temmuz günü yaptığı açıklamada, güvenlik nedeniyle silah bırakmanın yapılacağı alana gazetecilerin alınmayacağını ve törenin canlı yayınlanmayacağını duyurmuştu. Açıklamada, gazetecilerin silah bırakma törenini kurulacak ekrandan takip edeceği bildirilmişti.

Ulusal ve uluslararası çok sayıda yayın kuruluşu ve gazeteci gelişmeleri takip ediyor.

Rûdaw'ın aktardığına göre törende 33 ila 44 kişilik bir grup, belirlenecek bir noktada silahlarını teslim edecek. Silah bırakma töreninde PKK'nin üst düzey yöneticileri Bese Hozat ve Mustafa Karasu da yer alacak.

Ayrıca Başkan Mesud Barzani'nin temsilcisi Hemin Hewrami, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani'nin temsilcisi Dilşad Şahab da törende hazır bulunacak.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'deki çağrısıyla fiilen başlayan süreçte PKK lideri Abdullah Öcalan 27 Şubat'ta yaptığı çağrıyla PKK'nin kendisini feshetmesini istemişti. PKK ise 5-7 Mayıs'ta fesih kongresini tamamladığını duyurmuş ve silah bırakılacağını açıklamıştı.