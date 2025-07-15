DEM Parti, Adalet Bakanı Tunç ile görüşecek

Haber Merkezi

DEM Parti İmralı Heyeti’nin bugün Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşeceği belirtildi. Partiden yapılan yazılı açıklamada görüşmenin saat 11.00'de Bakanlık'ta yapılacağı duyuruldu. Öte yandan heyet PKK lideri Abdullah Öcalan ile İmralı Cezaevi'nde yapılan görüşmelerin içeriğine yönelik haberler hakkında yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Sürecin lehinde ya da aleyhinde tüm görüşleri demokratik bir toplumsallığın gereği olarak saygıyla değerlendiriyoruz. Ancak gerçek dışı ve tahrif edilmiş belge ve bilgilere dayandırılarak güven zedelemeyi hedefleyen tutumları provokatif girişimler olarak değerlendirdiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri yer aldı.

Rawest Araştırma Müdürü Roj Girasun, da PKK’nın silah bırakma töreninden bir gün önce HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’la tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi’nde görüşmesini Halk TV yayınında anlattı. Girasun’un aktardığına göre Demirtaş, PKK’nin silah bırakma sürecinin dair bir müzakere yürütülmediğini, gönüllü bir silah bırakma durumunun olduğunu söyledi. Girasun, Demirtaş’ın “Bu sürecin bir otoriterleşmeye alan açacağına dair kaygılara katılmadığını, bir otoriterleşme teklifine rıza göstermeyeceğini ifade ediyor. Bir demokratikleşme teklifinin siyaseten konuşulabilir olduğunu, bunun da siyasetin doğası üzerinden anlaşılması gerektiğinin altını çiziyor” sözlerine yer verdi.