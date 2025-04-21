DEM Parti-Adalet Bakanlığı görüşmesi: Heyet, başvuru yaptı

Sırrı Süreyya Önder'in geçtiğimiz hafta sağlık sorunları nedeniyle ertelenen Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) ve Adalet Bakanlığı'nın görüşmesi için başvuru yapıldı.

MA'da yer alan habere göre, DEM Parti, ertelenen görüşmenin gerçekleşmesi için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulundu.

DEM Parti heyetinde, Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli'nin yanı sıra Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu Eşsözcüsü ve Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan'ın da yer alacağı belirtildi.