DEM Parti aday çıkaracağı 7 ili duyurdu: Ankara ve Antalya da var

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Ankara, Antalya, Bolu, Konya, Kocaeli, Kayseri ve Samsun’da aday çıkaracaklarını bildirdi.

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DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin genel merkezinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Doğan, burada yaptığı açıklamada aday çıkaracakları 7 ili daha açıkladı. Buna göre DEM Parti’nin Ankara, Antalya, Bolu, Konya, Kocaeli, Kayseri, Samsun’da aday çıkaracaklarını söyledi. Doğan, 13-14 Ocak'ta 90 seçim bölgesinde sandık kurulacağını ve yaklaşık 100 bin delegenin oy kullanacağını açıkladı. CHP ve DEM Parti’de prensip anlaşması: Batı’da güç birliği