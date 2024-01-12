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DEM Parti aday çıkaracağı 7 ili duyurdu: Ankara ve Antalya da var

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Ankara, Antalya, Bolu, Konya, Kocaeli, Kayseri ve Samsun’da aday çıkaracaklarını bildirdi.

Siyaset
  • 12.01.2024 12:25
  • Giriş: 12.01.2024 12:25
  • Güncelleme: 12.01.2024 12:35
DEM Parti aday çıkaracağı 7 ili duyurdu: Ankara ve Antalya da var

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin genel merkezinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 

Doğan, burada yaptığı açıklamada aday çıkaracakları 7 ili daha açıkladı. 

Buna göre DEM Parti’nin Ankara, Antalya, Bolu, Konya, Kocaeli, Kayseri, Samsun’da aday çıkaracaklarını söyledi.

Doğan, 13-14 Ocak'ta 90 seçim bölgesinde sandık kurulacağını ve yaklaşık 100 bin delegenin oy kullanacağını açıkladı.

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