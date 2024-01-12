DEM Parti aday çıkaracağı 7 ili duyurdu: Ankara ve Antalya da var
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Ankara, Antalya, Bolu, Konya, Kocaeli, Kayseri ve Samsun’da aday çıkaracaklarını bildirdi.
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin genel merkezinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Doğan, burada yaptığı açıklamada aday çıkaracakları 7 ili daha açıkladı.
Buna göre DEM Parti’nin Ankara, Antalya, Bolu, Konya, Kocaeli, Kayseri, Samsun’da aday çıkaracaklarını söyledi.
Doğan, 13-14 Ocak'ta 90 seçim bölgesinde sandık kurulacağını ve yaklaşık 100 bin delegenin oy kullanacağını açıkladı.
Sıradaki Haber