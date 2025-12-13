DEM Parti ‘adil bütçe’ için dört koldan yürüyor

DEM Parti, 2026 Yılı Merkezi Bütçe Kanun Teklifi’nin Meclis’te görüşüldüğü süreçte taleplerini dile getirmek amacıyla dört koldan Ankara’ya "Ekmek ve barış için bütçe" sloganıyla yürüyüş başlattı. Dün başlayan yürüyüş Tekirdağ, Batman, Hatay ve Aydın olmak üzere dört koldan başladı. Eş genel başkanlardan Bakırhan yürüyüşün Tekirdağ kolunda yürüyüşe katılırken, Hatimoğulları ise Batman’da başlayan yürüyüşe dahil oldu.

Tülay Hatimoğulları, Batman’da yaptığı açıklamada ekonomik krizin derinleştiğini, emekçilerin, işçilerin ve yoksulların temel taleplerini Meclis’e taşıyacaklarını söyledi. Hatimoğulları, iktidarın bütçesine “hayır” oyu vereceklerini açıkladı.

Yürüyüşün Marmara kolu Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde, Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan’ın katılımıyla Kızılpınar semtinden yola çıktı. Yürüyüşün ardından kitleye seslenen Bakırhan, Türkiye’nin birçok noktasından Ankara’ya doğru yürüyen DEM Partililerin ortak talebinin “adaletli bir bütçe” olduğunu vurguladı.