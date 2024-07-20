DEM Parti Adıyaman merkez ilçe başkanı gözaltına alındı
DEM Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Avukat Yusuf Özperçin, PKK propagandası yaptığı ve devlet aleyhinde açıklamalarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Avukat Yusuf Özperçin, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Yusuf Özperçin'in dünkü basın açıklamasında PKK propagandası yaptığı ve devlet aleyhinde açıklamalarda bulunduğu iddiasıyla çalışma yürüttü.
Gözaltına alınan Yusuf Özperçin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.