DEM Parti Adıyaman merkez ilçe başkanı tutuklandı

DEM Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Avukat Yusuf Özperçin, PKK propagandası yaptığı ve devlet aleyhinde açıklamalarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Özperçin, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Güncel 20.07.2024 12:30 Giriş: 20.07.2024 12:30

Güncelleme: 20.07.2024 15:41 Kaynak: AA

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Fotoğraf: DHA