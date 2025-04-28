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DEM Parti: Ahmet Türk kemoterapi sürecini başarıyla atlattı, radyo terapiye başladı

DEM Parti tarafından yapılan açıklamada, bir süredir tedavi gören Ahmet Türk'ün kemoterapi sürecini başarıyla atlattığı, radyo terapiye başladığı bildirildi.

Güncel
  • 28.04.2025 20:47
  • Giriş: 28.04.2025 20:47
  • Güncelleme: 28.04.2025 20:49
Kaynak: ANKA
DEM Parti: Ahmet Türk kemoterapi sürecini başarıyla atlattı, radyo terapiye başladı
FOTOĞRAF: ANKA

DEM Parti, bir süredir tedavi gören Ahmet Türk'ün kemoterapi sürecini başarıyla atlattığını ve radyo terapiye başladığını açıkladı.

DEM Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Bir süredir tedavi gören Mardin Büyükşehir Belediye Eşbaşkanımız Ahmet Türk kemoterapi sürecini başarıyla atlattı, radyo terapiye başladı. Yürütülen barış çalışmalarına en kısa sürede döneceğine yürekten inanıyor, kendisine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

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