DEM Parti: Ahmet Türk kemoterapi sürecini başarıyla atlattı, radyo terapiye başladı

DEM Parti, bir süredir tedavi gören Ahmet Türk'ün kemoterapi sürecini başarıyla atlattığını ve radyo terapiye başladığını açıkladı.

DEM Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Bir süredir tedavi gören Mardin Büyükşehir Belediye Eşbaşkanımız Ahmet Türk kemoterapi sürecini başarıyla atlattı, radyo terapiye başladı. Yürütülen barış çalışmalarına en kısa sürede döneceğine yürekten inanıyor, kendisine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."