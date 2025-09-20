DEM Parti: AİHM kararları uygulanmalı

Politika Servisi

DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Avukat Öztürk Türkdoğan, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin aldığı kararlar üzerine açıklama yaptı. Türkdoğan, “umut hakkı”nın uygulanması gerektiğini belirterek, AİHM kararlarının yerine getirilmemesini eleştirdi.

Türkdoğan, 15-17 Eylül 2025 tarihlerinde Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin Türkiye’ye ilişkin kararlarını hatırlatarak, “Bu kararlardan en önemlisi umut hakkıyla ilgilidir. Umut hakkı, ömür boyu hapis cezası alan mahpusların belirli bir sürenin sonunda cezalarının gözden geçirilmesi ve yeniden serbest kalma şansı verilmesidir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yaşam sona erinceye kadar infazı kabul etmemektedir” dedi.

2014 yılında verilen Abdullah Öcalan/Türkiye kararına dikkat çeken Türkdoğan, “AİHM, 25 yıllık hapis süresinden sonra şartla salıverilmeye ilişkin bir mekanizmanın kurulması gerektiğine hükmetmiştir. Ancak Türkiye bu konuda hiçbir adım atmamıştır” ifadelerini kullandı.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin 2021’de yeniden gündeme aldığı dosyada Türkiye’ye tavsiyelerde bulunduğunu belirten Türkdoğan, “Türkiye bu tavsiyeleri yerine getirmedi. 2025 yılında da Komite, Türkiye’nin AİHM kararlarını uygulamadığını kaydetmiş ve infaz hukukunda umut hakkının düzenlenmesi gerektiğini vurgulamıştır” diye konuştu.

Türkdoğan, Bakanlar Komitesi’nin TBMM’de kurulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’na atıf yaptığını da belirterek, DEM Parti milletvekillerinin 2024’te verdiği kanun tekliflerini hatırlattı. “Bu teklifler yasalaşsaydı umut hakkının önündeki engeller kalkacaktı” dedi.

Tecride dikkat çeken Türkdoğan, “Altı yıl sonra yapılan tek bir avukat görüşmesi yeterli değildir. İnfaz kanunundaki haklar tüm mahpuslar için uygulanmalıdır” dedi.