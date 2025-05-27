DEM Parti-AKP görüşmesinin tarihi belli oldu

DEM Parti'nin siyasi partilere yönelik ziyaretleri sürüyor.

DEM Parti'nin AKP ile görüşmesi yarın (28 Mayıs Çarşamba) gerçekleşecek.

Görüşme 15.00'de Meclis'te yapılacak.

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile DEM Parti'li Ahmet Türk'ten oluşan heyet, 6 Ocak 2025'te de AKP TBMM Grup Başkanlığını ziyaret etmişti.