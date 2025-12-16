DEM Parti-AKP görüşmesinin tarihi belli oldu

DEM Parti ile AKP arasındaki planlanan görüşmenin 20 Aralık'ta saat 14.00'te yapılacağı duyuruldu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Partili vekillerle tokalaşmasının ardından başlayan süreç hakkında gelişmeler sürüyor.

NTV'de yer alan bilgiye göre, DEM Parti ve AKP'nin görüşeceği tarih belli oldu. DEM Parti ve AKP kurmayları, 20 Aralık Cumartesi günü bir görüşme yapacak. Görüşme saat 14.00'te başlayacak.

DEM Parti İmralı heyeti, dün AKP ve Adalet Bakanlığı'ndan randevu talep etmişti.

SÜREÇTE SON YAŞANANLAR

AKP’li Hüseyin Yayman, MHP’li Feti Yıldız ve DEM’li Gülistan Kılıç Koçyiğit İmralı’ya giderek PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmüştü. Görüşmede CHP ve Yeni Yol yer almamıştı.

DEM Parti heyeti, Öcalan ile yapılan görüşmenin ardından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı da ziyaret etmişti.

Heyet, 11 Kasım'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile TBMM'de görüşmüştü. Görüşme sonrası soruları yanıtlayan DEM Partili Pervin Buldan, "Bahçeli ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini" ifade etmişti.

Bahçeli ise "Pervin Hanım her konuyu açıklıkla ifade ettiler. Her cümlesine imzamı atıyorum" demişti.

DEM Parti heyetinin CHP ile yapmayı planladığı görüşme, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın hayatını kaybetmesi nedeniyle ertelenmişti.