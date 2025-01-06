DEM Parti, AKP ile görüştü: “Samimi ve olumlu bir sohbet”

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi 2 Ocak'ta ziyaret eden DEM Parti heyeti, yeni haftada da görüşmelerini sürdürüyor.

Ahmet Türk, Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'den oluşan DEM Parti heyeti, bugün saat 11.00 sıralarında Gelecek Partisi Genel Merkezi'ne gitti.

Davutoğlu, DEM Parti heyetini kapıda karşıladı. Görüşmede Davutuğlu'na, Genel Başkan Yardımcısı Alaattin Fırat, milletvekilleri Mustafa Bilici ve Kani Torun ile Diyarbakır İl Başkanı Aydın Altaç eşlik etti.

Yaklaşık 75 dakika süren görüşmenin ardından ortak basın açıklaması düzenlendi.

Sırrı Süreyya Önder, kapsamlı açıklamanın Edirne'de cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a yapılacak ziyaretin ardından yapılacağını açıkladı.

Önder, şunları söyledi:

"Yürüttüğümüz görüşmeler kapsamında bugün Gelecek Partisi Genel Başkanı ve eski süreçte birlikte çalışma fırsatı yakaladığımız Sayın Ahmet Davutoğlu Hoca ile görüştük. Biraz geçmiş tecrübeleri paylaştık. Yeni görüşmeler ışığında, yeni gelinen nokta ışığında bizde olan bilgileri kendisine aktardık. Tavsiye, öneri, eleştiri uyarılarını rica ettik. Sağ olsun bizi ayrıntılı şekilde bilgilendirdiler. Bu sürecin sonunda Selahattin Bey'i (Demirtaş) de ziyaret edeceğiz kapsamlı açıklamayı ondan sonra yapacağız."

HATİMOĞULLARI'NIN GAZZE BENZETMESİ

Önder, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Demokratik Bölgeler Partisi'nin Diyarbakır'da düzenlediği halk buluşmasında yaptığı açıklamada sarf ettiği "Bu tarihsel kırılma anında ya pozitif yönde bir kırılma gerçekleşecek barışı inşa edeceğiz, ya negatif yönde kırılmalar gerçekleşecek her yer Gazze olacak" sözleri hakkında da konuştu.

Hatimoğulları'nın sözlerinin bağlamından koparıldığını ifade eden Önder, "Bizim yaklaşımımız, felaketle tarif etmek değil barış süreci kolay değil ancak barış güzel bir şeydir" dedi.

DAVUTOĞLU'NDAN 'PROVOKASYON' VURGUSU

Davutoğlu ise, "Değerli heyete teşekkür ederim. Kendileri son yaşanılan süreçle ilgili bilgiler aktardılar. Çok samimi bir görüşme oldu. Geçmişte yaşananlardan nasıl dersler çıkarılması gerektiğini konuştuk" dedi.

Davutoğlu, şunları söyledi:

"Benim buradan tavsiyem gerek heyet üyelerine gerek Türkiye'deki bütün siyasilere Sayın Bahçeli'nin (Devlet Bahçeli) açıklamalarıyla başlayan ve daha sonra da toplum katmanlarına yayılan bu dönemi soğukkanlı bir şekilde provokasyonlara kapalı olarak kamu düzenine saygı göstererek ve derin tarih bilgimizden bilincimizden, tecrübelerimizden hareketle geleceğin barış içinde yaşayan güçlü Türkiye'sini inşa etmektir mesele. Türkiye'nin kendi iç yapısını tahkim etmesi eminim Suriye ve Irak'ta da barışçıl çözümler için büyük katkı sağlayacaktır. İnşallah hayırlısıyla bu süreç doğru bir istikamette ilerler."

AKP İLE GÖRÜŞME "OLUMLU" GEÇTİ

Heyet, saat 13.30'da TBMM'de Abdullah Güler Başkanlığındaki AKP heyeti ile bir araya geldi.

DEM Parti heyetini Özlem Zengin ve Abdullah Güler karşıladı. Görüşmede AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AKP Sözcüsü Ömer Çelik de yer aldı.

Heyet, AKP grubuna giderken sorulan 'süreç nasıl gidiyor' sorusuna Pervin Buldan, "İyi, fena değil" şeklinde yanıt verdi.

Yaklaşık bir buçuk saat süren görüşmenin ardından konuşan AKP Grup Başkanvekili Abdullah Güler, "Olumlu bir şekilde sohbet ettik. Kendilerini ağırladık, önümüzdeki günlerde ayrıntıları açıklayacağız" dedi.

SON DURAK SAADET PARTİSİ OLDU

DEM Parti heyetinin son durağı ise Saadet Partisi oldu. DEM Parti heyeti, saat 15.30'da Saadet Partisi Genel Merkezi'nde Mahmut Arıkan ile bir araya geldi.

Heyet, daha sonra Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile saat 15.30'da partisinin genel merkezinde görüşmeye başladı.

7 OCAK'TA YAPILACAK ZİYARETLER

Öte yandan DEM Parti heyeti, 7 Ocak Salı günü saat 13:00'te DEVA Partisi Genel Merkezi'nde Ali Babacan ve 15:30'da ise Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde Fatih Erbakan ile görüşecek.