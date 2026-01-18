DEM Parti: Ankara'da yapıcı, Suriye'de yıkıcı olunamaz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ardından Suriye ile ilgili bir açıklama da DEM Parti'den geldi.

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Geçici Şam Hükümeti’nin tutumu çözüme değil çözümsüzlüğe hizmet etmektedir. Yürütülen karalama kampanyaları ve algı operasyonlarıyla diyalog zemini ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır. 10 Mart Mutabakatı’nı ihlal eden taraf, taahhütlerine sadık kalmayan Geçici Şam Hükümeti'dir" denildi.

Açıklamada, "Türkiye’de bir çözüm süreci yürütülürken, aynı dönemde Kuzey-Doğu Suriye’de izlenen tarafgir politikalar tam bir siyasi riyakarlıktır. Bir yandan barış arayışı sürerken, diğer yandan Kürtlerin kazanımlarını hedef alan politikalar uygulanmaktadır. Bu çelişkili tutum, samimiyeti sorgulatmakta ve sürece zarar vermektedir" ifadeleri kullanıldı.

DEM Parti'nin açıklamasında, "Sayın Öcalan gidişattan son derece endişeli olduğunu belirterek tüm taraflara sağduyu çağrısında bulunmuştur. Sayın Öcalan'ın bu kritik süreçte daha aktif rol oynayacağı koşullar acilen yaratılmalıdır" ifadelerine yer verildi.

"Ankara’da yapıcı, Suriye’de yıkıcı olunamaz" denilen açıklamada, "Barış, söylemde değil uygulamada hayat bulur. Suriye politikalarının Türkiye’deki barış iradesiyle uyumlu hale getirilmesi elzemdir" ifadeleri kullanıldı.

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu tarafından yapılan açıklama şöyle: