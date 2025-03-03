DEM Parti, Bahçeli-Demirtaş görüşmesini doğruladı

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin Genel Merkezi'nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

PKK lideri Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısına ilişkin konuşan Doğan, "Sayın Öcalan'ın İmralı tecridini aralayarak tüm dünyaya duyurduğu bu tarihsel çağrının arkasındayız, yanındayız ve bu inisiyatifi çok önemsiyoruz, çok değerli buluyoruz" ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin "Erdoğan'a üçüncü dönemin kapısını açacak bir anayasa değişikliği önünüze gelirse DEM Parti yönetimi olarak pozisyonunuzu bize netleştirebilir misiniz?" sorusuna Doğan, şu yanıtı verdi:

"Biz bu konuda fikrimizi her zaman çok açık bir biçimde ifade ettik. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne karşı en demokratik mücadeleyi, en kararlı mücadeleyi sergileyen ve en çok mağduru olan siyasi partiyiz biz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde olmaması gerekenleri, sistemin nasıl olması gerekenleri en yüksek perdeden ifade eden siyasi partiyiz biz. Anti demokratik uygulamalara karşı en geniş çeperde yan yana gelişleri destekleyip rejimin demokratikleşmesi için yapılması gerekenleri yalnızca hatırlatan değil, bu konuda mücadele veren siyasi partiyiz biz. Biz geçmiş parlamenter sistem için de eleştirileri olan bir partiyiz. Parlamenter sistem, eğer Türkiye'deki dertlere deva olsaydı muhalefet bloku güçlendirilmiş parlamenter sistem adı altında bir metinle kamuoyunun karşısına çıkmazdı herhalde. Demek ki parlamenter sistem de Türkiye'de bazı sorunları çözemedi. Bu açık, ancak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin ne sorduğunuz soruların içeriğine ilişkin bir gündem var şu anda, ne böyle bir tartışma konusu... Eğer sözünü ettiğiniz başlıklar gündeme gelirse elbette ilgili kurullarımız toplanıp bu konuya ilişkin görüşümüzü açıklayacaktır. Olmayan bir gündemle ilgili MYK'miz adına konuşamam. Türkiye'nin yeni, demokratik ve kapsayıcı bir anayasaya ihtiyacı var tabii ki. Bu da bizim yıllardır yaptığımız bir tespit. Aksi kendi varlığımızı inkar etmek olur. Biz bir darbe anayasasının uygulanmıyor oluşuna ilişkin rahatsızlık duyan siyasi partiyiz."

TELEFON GÖRÜŞMESİ DOĞRULANDI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile telefonda görüştüğü iddiasının sorulması üzerine Doğan, "Partilerarası diyalog, liderlerarası diyalog bizim bugüne kadar savunduğumuz şeyler. Bu diyalog ve temas memnuniyet verici. Teyit ediyorum görüşmeleri. Hem Ahmet Türk ile hem de Selahattin Demirtaş ile yapılan görüşmeleri teyit ediyorum" yanıtını verdi.

Doğan, şöyle devam etti: "İçeride olmaması gereken siyasetçiler bugün içerideler! İçeride olmaması gereken gazeteciler bugün hapiste, içeride olmaması gereken yazarlar bugün hapiste, içeride olmaması gereken aktivistler hapiste, içeride olmaması gereken siyasetçiler o kadar çok ki... Yeni bir dönemden bahsediyorsak, yeni bir sayfadan bahsediyorsak, ki biz buna inanıyoruz, yeni bir dönem başlıyor; bu yeni dönemi daha da kıymetlendirecek olan şey insanların özgürce konuşabildikler, örgütlenebildikleri, görüşlerini çekinmeden ifade edebildikleri ve gönüllülüklerini, aidiyetlerini artırdıkları duyguları yaratabilecek uygulamalar..."

"ÖCALAN'LA AYRIŞTIĞIMIZ YER YOK"

"Sayın Öcalan'ın çağrısıyla bizim ayrıştığımız hiçbir yer yok" diyen Doğan, "Bizim de arzumuz demokratik toplum ve kalıcı bir barış. Biz yıllardır bunu anlatmaya çalışıyoruz. Üstelik partimiz bunun mücadelesini veren, ağır bedellerini ödeyen ve hâlâ ağır bedellerle karşı karşıya kalan bir siyasi geleneği temsil ediyor" ifadelerini kullandı.