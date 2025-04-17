DEM Parti: Bakan Tunç ile yapılacak görüşme ertelendi

DEM Parti İmralı Heyeti ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yapacağı görüşmenin ertelendiği açıklandı.

DEM Parti'den yapılan yazılı açıklamada, "Cuma günü Adalet Bakanı ile İmralı Heyeti'nin yapacağı görüşme, Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu ve partimizin bütün yöneticilerinin Hastane'de olması nedeniyle ertelendi" denildi.

Açıklamada, "Önümüzdeki hafta yeni randevu tarihi netleştiğinde paylaşacağız" ifadeleri kullanıldı.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Önder, 12 saat süren bir ameliyat geçirmişti.

Yapılan bilgilendirmelerde Sırrı Süreyya Önder'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtilmişti.