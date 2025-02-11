DEM Parti Barzani ile görüşecek

Politika Servisi

İmralı’da PKK lideri Abdullah Öcalan ile iki kez görüşen DEM Parti heyeti, hafta sonu Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) geçerek Bölgesel Yönetim yetkilileriyle bir araya gelecek. DEM Parti'nin verdiği bilgiye göre heyette İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır ve DEM Parti'nin Dış İlişkiler Komisyonu üyeleri ile parti yetkilileri yer alacak.

Heyet, 16 Şubat Pazar günü Erbil'de Mesut Barzani ve Neçirvan Barzani ile bir araya gelecek. Heyet, 17 Şubat Pazartesi günü ise Süleymaniye’ye geçerek YNK Lideri Bafil Talabani, Kubat Talabani ve YNK yetkilileri ile görüşecek. Yapılacak ziyaretlerde, İmralı’da yapılan görüşmelerin detayları paylaşılacak ve ilgililerin sürece ilişkin görüş, öneri ve düşünceleri PKK lideri Öcalan’a iletilecek.

Öte yandan Van’da Özgür Kadın Hareketi (TJA) çağrısıyla kadınlar Sanat Sokağı'nda bir araya geldi. Yürüyüşe çok sayıda polis müdahale ederken onlarca kadın gözaltına alındı. Bunun üzerine Cumhuriyet Meydanı’nda oturma eylemi başlatan yurttaşlar, polisin müdahalesini de protesto etti.