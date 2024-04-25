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DEM Parti Batman İl Başkanı gözaltına alındı

DEM Parti Batman İl Başkanı Mustafa Mesut Tekik, ifade vermeye çağrıldığı emniyette polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Tekik, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Siyaset
  • 25.04.2024 17:35
  • Giriş: 25.04.2024 17:35
  • Güncelleme: 25.04.2024 17:50
Kaynak: Haber Merkezi
DEM Parti Batman İl Başkanı gözaltına alındı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Batman İl Başkanı Mustafa Mesut Tekik, 24 Nisan'da il binasına yapılan polis baskınının ardından bugün gözaltına alındı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında polis ekiplerince dün DEM Parti Batman İl Başkanlığı binasında arama yapıldı. 

Soruşturma çerçevesinde DEM Parti Batman İl Başkanı Mustafa Mesut Tekik, ifade vermek üzere emniyete çağrıldı. Tekik ifade vermeye gittiği emniyette bugün gözaltına alındı. Tekik, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DEM Parti Batman Milletvekili Zeynep Oduncu ise konuyla ilgili "Dün sahte bir ihbarla İl binamızı basan Batman Emniyet Müdürlüğü, bugün çağrıldığı ifadeye giden İl Eş Başkanımız Mustafa Mesut Tekik’i gözaltına alıp savcılığa sevk etmiş. Seçimi kaybetmenizin hıncını partimizden çıkaramazsınız! Bizi yıldıramayacaksınız!" açıklaması yaptı.

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