DEM Parti Batman İl Başkanı gözaltına alındı

DEM Parti Batman İl Başkanı Mustafa Mesut Tekik, ifade vermeye çağrıldığı emniyette polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Tekik, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Batman İl Başkanı Mustafa Mesut Tekik, 24 Nisan'da il binasına yapılan polis baskınının ardından bugün gözaltına alındı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında polis ekiplerince dün DEM Parti Batman İl Başkanlığı binasında arama yapıldı.

Soruşturma çerçevesinde DEM Parti Batman İl Başkanı Mustafa Mesut Tekik, ifade vermek üzere emniyete çağrıldı. Tekik ifade vermeye gittiği emniyette bugün gözaltına alındı. Tekik, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Batman İl Eş Başkanımız Mustafa Mesut Tekik ifadeye çağırıldığı emniyette gözaltına alınarak savcılığa sevk edildi. Batman’da seçimin intikamını gözaltılarla almanıza izin vermeyeceğiz. Mesut Tekik arkadaşımız derhal serbest bırakılmalı, iktidar ve medyası algı operasyonlarından… pic.twitter.com/mABCpTUd4G — DEM Parti (@DEMGenelMerkezi) April 25, 2024

DEM Parti Batman Milletvekili Zeynep Oduncu ise konuyla ilgili "Dün sahte bir ihbarla İl binamızı basan Batman Emniyet Müdürlüğü, bugün çağrıldığı ifadeye giden İl Eş Başkanımız Mustafa Mesut Tekik’i gözaltına alıp savcılığa sevk etmiş. Seçimi kaybetmenizin hıncını partimizden çıkaramazsınız! Bizi yıldıramayacaksınız!" açıklaması yaptı.