DEM Parti bir yol haritası çıkaracak

Haber Merkezi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığında toplanıyor. Partinin genel merkez binasında bugün saat 10.00’da başlayacak olan toplantının gündeminde birçok başlık bulunuyor.

Önceki MYK toplantılarında ele alınan ve geliştirilip büyütülmesi karar altına alınan “Demokrasi İttifakı” tartışılacak konuların başında geliyor. Eş Genel Başkanların bu konuda yaptıkları temasların ele alınacağı toplantıda, ittifakların büyütülmesi için somut yeni yol haritasının çıkarılması bekleniyor. Toplantıda ayrıca yer alacak bir diğer önemli başlık ise 1 Eylül Dünya Barış Günü’ne ilişkin yapılacak miting, eylem ve etkinlikler olacak. MYK toplantısında, birçok il ve ilçede gün dolaysıyla çok sayıda eylem ve etkinliğin planlaması çıkarılacak.

MYK toplantısında, bir süredir devam eden “Ekmek ve Adalet” kampanyası ile bu kapsamda yapılan miting ve buluşmalar da değerlendirilecek. Öte yandan toplantıda, tutuklu bulunan ve Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) verdiği ihlal kararına rağmen tahliye edilmeyen Can Atalay’ın durumu da tartışılacak. Toplantıda, Atalay ile ilgili yapılan Meclis oturumunda yaşananlar ve AKP’nin saldırıları üzerinde de durulacak.