DEM Parti Çanakkale il binasına taşlı saldırı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Çanakkale İl Örgütü’ne yönelik saat 14.30 sularında taşlı saldırı gerçekleştirildi.

Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre, Çanakkale DEM Parti il yöneticilerinden alınan bilgilere göre, içeride toplantı gerçekleştiği sırada, il binası önüne gelen beyaz şapkalı bir şahıs elindeki iki büyük taşla camları kırdı.

Taşlı saldırıda yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi. Olay yerine sevk edilen polisler, incelemede bulunurken, çevredeki güvenlik kameralarını da izledi.

“HİÇBİR SORU İŞARETİ KALMADAN AYDINLATILMALI”

Olaya ilişkin konuşan Avukat Zilan Leventoğlu, "DEM Parti Çanakkale il binasına planlanmış, nitelikli, cana kasıt olan bir saldırı gerçekleşti. Biz olayın bir kişiden ibaret olduğunu düşünmüyoruz. Böylesi bir süreç içerisinde Çanakkale'de gerçekleşen bu saldırının tüm yönleriyle, hiçbir soru işareti kalmadan aydınlatılması sadece hukuki değil hem siyasi hem toplumsal açıdan da yüksek öneme sahip. Yetkililerle iletişim halindeyiz. Bu saldırı ile ilgili soruşturmayı titizlikle takip edecek ve failleri, azmettiricileri cezalandırılana kadar takipçisi olacağız" dedi.