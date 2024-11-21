DEM Parti-CHP görüşmesinin tarihi belli oldu

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yapacağı görüşmenin tarihi belli oldu.



Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre,Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Kasım Cumartesi günü CHP Genel Merkezi'nde görüşecek. Saat 11.00’de başlayacak görüşmede Kürt meselesine dair bir süredir devam eden tartışmalar ele alınacak.

DEM PARTİ'NİN GÖRÜŞME TRAFİĞİ

DEM Parti Eş Genel Başkanları, son dönemde birçok siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle benzer tartışmaları yürütüyor. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile gerçekleşen ilk görüşme sonrası SOL Parti heyeti ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile bir görüşme gerçekleştirildi.



Hatimoğulları ve Bakırhan, bugün ise Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile görüşecek.