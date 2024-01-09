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DEM Parti, CHP'yi ziyaret edecek

DEM Parti, 11 Ocak Perşembe günü CHP’ye iadeyi ziyarette bulunacak. Yapılacak ziyarette yerel seçim konusunun gündeme gelmesi bekleniyor.

Güncel
  • 09.01.2024 23:31
  • Giriş: 09.01.2024 23:31
  • Güncelleme: 09.01.2024 23:38
Kaynak: Haber Merkezi
DEM Parti, CHP'yi ziyaret edecek
ANKA

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret edecek.

Görüşme 11 Ocak Perşembe günü saat: 13.30’da CHP Genel Merkezi’nde yapılacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel 13 Aralık’ta 2023'te DEM Parti’yi ziyaret etmişti. Gündeminin yerel seçimler olması beklenen görüşme sonrası açıklama yapan parti kurmayları, yerel seçimlerin konuşulmadığının altını çizmişti. Ziyaret sonrası “Diyalog ve görüşmelerimiz sürecek” mesajı verilmişti.

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