DEM Parti, çocuk yoksulluğunu ve iş cinayetlerini Meclis'e taşıdı

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk, Türkiye’de giderek derinleşen çocuk yoksulluğu ve çocukların iş cinayetlerinde yaşamını yitirmesini Meclis gündemine taşıdı.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde Çelenk, çocukların eğitim ve sağlıklı beslenme hakkının ağır bir biçimde ihlal edildiğine dikkat çekerek, "Çocuklara okulda ücretsiz yemek ve süt desteği sağlanmalı. Her 10 çocuktan 4’ü yoksulluk ve sosyal dışlanma riski atlında, çocuğun yeri tarla, fabrika ya da atölyeler değil, okuldur" dedi.

"ÇOCUKLAR İŞ CİNAYETİNE KURBAN GİDİYOR"

Önergede, İSİG verilerine göre yalnızca 2024 yılında 14 yaş ve altı 22, 15-17 yaş arası 46 çocuğun çalışırken yaşamını yitirdiğine işaret edildi. 2025’in ilk dört ayında ise en az 19 çocuk iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Bunun en son örneği, Mersin’in Akdeniz ilçesinde sürücünün serviste tamiri yapılan TIR’ı alandan çıkardığı sırada çarptığı Emir Kılınç oldu. Emir’in babası, olaydan sonra, “Oğlum 16 yıl yaşadı, 8 yılı sanayide geçti” ifadelerini kullanmıştı.

Çelenk, özellikle Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) programı kapsamında iş kazalarında ölen çocukların artışının tabloyu daha vahim hale getirdiğini vurgulayarak, “Bu durum, çocuk yoksulluğu ile çocuk emeği sömürüsü arasındaki doğrudan bağlantıyı açıkça ortaya koyuyor” ifadesini kullandı.

"5 ÇOCUKTAN 1’İ OKULA AÇ GİDİYOR, TEMEL İHTİYAÇLARI KARŞILANAMIYOR"

Önergede OECD’nin "Hayat Nasıl 2024" raporuna göre Türkiye’de her 5 çocuktan 1’inin okula aç gittiği belirtildi. TÜİK verilerine göre ise hanelerin yüzde 21,2’si yoksulluk sınırının altında yaşıyor, geniş ailelerde bu oran yüzde 26,9’a çıkıyor. Ankara Tabip Odası’nın 2025 verilerine göre, 2018’de 122 bin 489 olan ailesi yanında temel ihtiyaçları karşılanamayan çocuk sayısı, 2025’in ilk yarısında 171 bin 895’e yükseldi. Bu artışın son 7 yılda yüzde 40’a ulaştığına dikkat çekildi.

Aynı rapora göre, 10 çocuktan 4’ü yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında bulunuyor. Her 10 aileden 1’i çocuklarına yeni giysi alamıyor, yine her 10 aileden 1’i çocuklarının günlük taze meyve ve sebze ihtiyacını karşılayamıyor.

"ÇOCUĞUN YERİ OKUL, ÇOCUĞUN İŞÇİSİ OLMAZ"

Yetersiz beslenmenin çocuklarda büyüme geriliği, bağışıklık zayıflığı, vitamin ve mineral eksiklikleri, kansızlık, öğrenme güçlüğü gibi sorunlara yol açtığını belirten Çelenk, “Bu yalnızca sağlık hakkını değil, aynı zamanda eğitim hakkını da doğrudan ihlal ediyor” dedi. Çelenk sözlerini şöyle sürdürdü: "Çocuğun yeri tarla, fabrika ya da atölyeler değil, okuldur. Çocuğun işçisi olmaz. İşçileştirilmiş çocuklar bu ülkenin alışmamamız gereken gerçek bir sorunudur."

"ÜCRETSİZ YEMEK VE SÜT DESTEĞİ SAĞLANMALI"

Okulların açılmasına sayılı günler kala çocukların sağlıklı beslenmesini güvence altına alacak politikaların ertelenemez bir zorunluluk olduğunu vurgulayan Çelenk, Millî Eğitim Bakanlığı’na tüm eğitim kurumlarında kalori değerleri hesaplanarak en az bir öğün sağlıklı ve ücretsiz yemek verilmesi çağrısında bulundu. Ayrıca gelişme çağındaki tüm çocuklara ücretsiz süt desteğinin hayata geçirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Çelenk’in Bakan Tekin’e yönelttiği sorular şunlar oldu: