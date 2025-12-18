DEM Parti: Çözümün yollarını açalım

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmelerinde konuşan DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar, Barış hukukuna ihtiyaç olduğunu ifade ederek, "13, 14 ayı bulan bu süreçte barış hukukun sütunlarını çoktan dikmiş olmamız gerekiyordu. Bu sorunu çözecek yolları açalım, temelleri atalım, bunun hukukunu oluşturalım" dedi.

Sancar, yıllardır barışı savunduklarını ve barışı konuştuklarını belirterek, barış kavramının bu topraklarda çoğu zaman naiflikle eş tutulduğunu söyledi. Barışı inşa etmenin yolunun toplumsal müzakere ve demokratik siyasetten geçtiğini vurgulayan Sancar, "Silah konuşmanın önünde engelse o zaman bu engeli kaldırmakla başlayalım, konuşarak çözüme gidelim, 'diyalogla çözümü yaratalım' demektir. Aslında, çatışma, nefret, kin ve savaş zihinlere yerleştirildiğinde kolayca dönüştürülemiyor, bunu dünyadaki pek çok tecrübeden biliyoruz ama bizim bunu dönüştürme sorumluluğumuz var. Şimdi içinde bulunduğumuz dönem bu sorumluluğun hayati bir hal aldığı zaman dilimidir” ifadelerini kullandı.

DEM Parti ayrıca PKK lideri Abdullah Öcalan’a özgürlük talebiyle Diyarbakır’da miting gerçekleştirilecek. Merkez Sur ilçesindeki Cemil Paşa Konağı’nda mitinge ilişkin basın açıklaması düzenlendi. DEM Parti öncülüğündeki Demokratik Toplum Platformu tarafından yapılan açıklamaya Tuncer Bakırhan, Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, DEM Partili milletvekilleri ve belediye eş başkanları katıldı.

Öte yandan Yeniden Refah Partili Bekin, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na sundukları raporu paylaştı. Bekin'in aktardığına göre Yeniden Refah Partisi, silahların tamamen bırakılması, silahların kime ait olduğunun tespit edilerek seri numaralarının kayıt altına alınması gerektiğini, ayrıca kayyum atamalarının iptal edilmesini önerdi.