DEM Parti davasında yakalama kararı çıktı

Haber Merkezi

DEM Parti Çatalca ilçe binasına saldıran Faruk Gün hakkında açılan davanın ilk duruşmasında yakalama kararı verildi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Çatalca İlçe Örgütü binasına 29 Nisan 2024’te saldırarak zarar veren Gün’ün ilk duruşması Çatalca 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Gün’ün "Siyasi partiler veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşyaya zarar verme" suçundan yargılandığı duruşmaya, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği’nin (ÖHD) üyeleri Ferdi Yamar ve Tahir Demirci’nin yanı sıra DEM Parti Çatalca İlçe Eş Başkanı Nihat Bozkuş katıldı.

MA’nın aktardığına göre kimlik tespitiyle başlayan duruşmada ilk olarak iddia makamı, sanık Faruk Gün’ün “Siyasi partiler veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşyaya zarar verme" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Daha sonra söz alan DEM Parti Çatalca İlçe Eş Başkanı Bozkuş, ilçe binasına gittiğinde parti adı ve logosunun bulunduğu pano ile çelik kapının zarar gördüğünü belirtti. Bozkuş, "Yapılan kamera araştırmasından kişiyi tespit ettik. Zarara uğradık, şikayetimiz devam etmektedir" dedi.