DEM Parti'de yılın ilk MYK'si: Süreç komisyonu ve Suriye'deki gelişmeler gündemde

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Parti Genel Merkezi'nde 2026 yılının ilk toplantısını yapmak üzere bugün toplanıyor.

Toplantıda, yürütülen süreçte gelinen aşama, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmaları ve yasal çerçeveye ilişkin tartışmalar ve İran ve Suriye başta olmak üzere Orta Doğu’da yaşanan son gelişmeler görüşülecek başlıklar arasında yer alacak.

DEM Parti MYK, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığında 2026 yılının ilk toplantısını yapmak için bugün saat 10.30'da parti genel merkezinde toplanıyor.

Toplantıda, yürütülen süreçte gelinen aşama ele alınacak.

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmaları ve yasal çerçeveye ilişkin tartışmalar başlıklar arasında yer alıyor.

Öte yandan, İran'daki sokak protostestoları ve Suriye'deki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Şam yönetimi arasında imzalanan 10 Mart mutabakatının uygulamasına yönelik müzakerelerde ilerleme sağlanamaması, ABD Dışişleri Bakanlığının İsrail ile Suriye arasında gerilimin azaltılması ve ilişkilerin daha istikrarlı hale getirilmesi amacıyla ABD gözetiminde "ortak bir iletişim mekanizması" kurulduğunu açıklaması gibi konular başta olmak üzere Orta Doğu’da yaşanan son gelişmeler ve DEM Parti’nin örgütlenme ve rutin çalışmalarına dair planlamalar da ele alınacak.