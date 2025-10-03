DEM Parti: Demirtaş, Yüksekdağ ve diğer siyasi tutsaklar derhal serbest bırakılmalıdır

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu, yaklaşık 9 yıldır cezaevinde tutulan eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ dahil HDP'li siyasi tutukluların serbest bırakılmasını istedi.

Demirtaş ve Yüksekdağ hakkında verilen AİHM kararlarını da hatırlatan DEM Parti, Kobani Davasındaki mahkumiyet kararlarını da hatırlattı ve şunları söyledi:

"Kobanî Davası kapsamında, eski Eş Genel Başkanlarımız Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın dışında Ali Ürküt, Nazmi Gür, Alp Altınörs, Günay Kubilay, Aynur Aşan, Bülent Parmaksız, Dilek Yağlı, İsmail Şengül, Pervin Oduncu, Zeynep Karaman ve Zeynep Ölbeci de halen tutukludur. Ankara 22. ACM arkadaşlarımızın hükmen tutukluluk kararını 16 Mayıs 2024’te vermiş, bu kararın üzerinden 1 yıldan fazla bir süre geçtikten sonra 25 Haziran 2025’te gerekçeli kararını açıklamış ve dava dosyası da 24 Eylül 2025’te Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesine intikal ettirilmiştir."

"TÜM SİYASETÇİLER BİR AN ÖNCE TAHLİYE EDİLMELİ"

İktidara seslenen DEM Parti, mevcut süreci de hatırlattı ve tutuklu siyasetçilerin tahliye edilmelerini istedi:

"Kobanî Davasında, başta Sayın Demirtaş olmak üzere Sayın Yüksekdağ ve diğer arkadaşlarımızla ilgili bugüne kadar verilmiş çok sayıda AİHM kararı dikkate alınarak ve en son AİHM’in 8 Temmuz 2025 tarihli kararı gözetilerek Bakanlar Komitesi kararının gereği yerine getirilmeli ve arkadaşlarımız serbest bırakılmalıdır. Sayın Demirtaş ve Yüksekdağ’ın 4 Kasım 2016’dan bu yana haksız tutukluluğu göz önüne alınarak AİHM kararlarının gereği, Anayasa 90/5. fıkra uyarınca yerine getirilmelidir. Dava kapsamında tutuklu bulunan tüm siyasetçiler bir an önce tahliye edilmelidir. Adalete olan güvenin daha fazla sarsılmaması ve toplumsal barış beklentilerinin yükseldiği böylesi bir dönemde barışa olan inancın pekiştirilmesi için arkadaşlarımızın bir an önce tahliyesi sağlanmalıdır."

DEMİRTAŞ'IN AVUKATI 8 EKİM'İ İŞARET ETMİŞTİ

Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman, iktidarın 8 Ekim’e kadar itiraz etmemesi halinde AİHM’in Selahattin Demirtaş ilgili verdiği kararın kesinleşeceğini bildirmiş ve Demirtaş'ın olası tahliyesi için bu tarihin kritik olduğunu ifade etmişti.