DEM Parti'den 1 Mayıs gözaltılarına tepki: Taksim yasağından vazgeçin ve gözaltına alınanları derhal serbest bırakın

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, İstanbul’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde Taksim’e çıkmak isteyenlere yönelik polis müdahalesi ve gözaltılara ilişkin açıklama yaptı.

Tülay Hatimoğulları, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"1 Mayıs’ı Taksim’de kutlamak isteyen 575 kişinin bugün polis şiddetiyle gözaltına alınması, bu ülke adına açık bir utançtır. Taksim 1 Mayıs alanıdır. Taksim’de 1 Mayıs’ı kutlamak yasak değildir. Herkes demokratik eylem hakkını kullanmakta özgürdür. Anayasal hakların kullanılması idari kararla engellenemez; uygulaması bir işkence ve şiddete dönüştürülemez. Demokratik, meşru ve anayasal haklarını kullandıkları için gözaltına alınanlar derhal serbest bırakılsın. İktidarı artık Taksim sendromundan kurtulmaya çağırıyoruz. 1 Mayıs Taksim’le, Taksim 1 Mayıs’la güzeldir."

Gözaltına alınanların serbest bırakılması çağrısında bulunan Tuncer, "1 Mayıs’ta Taksim’i işçilere yasaklamak ve bu yasağa karşı çıkan yüzlerce insanı polis şiddetiyle gözaltına almak, bu ülkenin demokrasi siciline bir kez daha kara leke sürmüştür. Taksim’i yasaklamak yalnızca bir meydanı değil, demokrasiyi yasaklamak ve anayasal hakların kullanımını engelleyerek suç işlemektir. Toplumsal barışın temel direği emekçilerdir. Barış ve demokrasi için emekçilerin hak ve hukukunu korumak boynumuzun borcudur. İktidara çağrımızdır: Taksim yasağından vazgeçin ve gözaltına alınanları derhal serbest bırakın." tepkisinde bulundu.