DEM Parti'den 1 Mayıs mesajı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), 1 Mayıs'a ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya platformu X'ten (Twitter) açıklama yapan DEM Parti, şu ifadeleri kaydetti:

"Fabrikada, atölyede, tarlada, evde, sokakta; hayatın her alanında ekmek kavgası için gece gündüz demeden alınteri döken işçi ve emekçi yurttaşlarımızın 1 Mayıs’ı kutlu olsun.

Emeğimizin sömürülmediği; adil, eşitlikçi, hakça bir yaşamı ve demokratik toplumu kurmak için mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Yaşasın 1 Mayıs!"