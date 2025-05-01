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DEM Parti'den 1 Mayıs mesajı

DEM Parti tarafından yapılan 1 Mayıs açıklamasında, "Emeğimizin sömürülmediği; adil, eşitlikçi, hakça bir yaşamı ve demokratik toplumu kurmak için mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz" denildi.

Güncel
  • 01.05.2025 09:40
  • Giriş: 01.05.2025 09:40
  • Güncelleme: 01.05.2025 09:48
Kaynak: Haber Merkezi
DEM Parti'den 1 Mayıs mesajı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), 1 Mayıs'a ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya platformu X'ten (Twitter) açıklama yapan DEM Parti, şu ifadeleri kaydetti:

"Fabrikada, atölyede, tarlada, evde, sokakta; hayatın her alanında ekmek kavgası için gece gündüz demeden alınteri döken işçi ve emekçi yurttaşlarımızın 1 Mayıs’ı kutlu olsun.

Emeğimizin sömürülmediği; adil, eşitlikçi, hakça bir yaşamı ve demokratik toplumu kurmak için mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Yaşasın 1 Mayıs!"

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