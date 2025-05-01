DEM Parti'den 1 Mayıs mesajı
DEM Parti tarafından yapılan 1 Mayıs açıklamasında, "Emeğimizin sömürülmediği; adil, eşitlikçi, hakça bir yaşamı ve demokratik toplumu kurmak için mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz" denildi.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), 1 Mayıs'a ilişkin açıklama yaptı.
Sosyal medya platformu X'ten (Twitter) açıklama yapan DEM Parti, şu ifadeleri kaydetti:
"Fabrikada, atölyede, tarlada, evde, sokakta; hayatın her alanında ekmek kavgası için gece gündüz demeden alınteri döken işçi ve emekçi yurttaşlarımızın 1 Mayıs’ı kutlu olsun.
Emeğimizin sömürülmediği; adil, eşitlikçi, hakça bir yaşamı ve demokratik toplumu kurmak için mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Yaşasın 1 Mayıs!"
Fabrikada, atölyede, tarlada, evde, sokakta; hayatın her alanında ekmek kavgası için gece gündüz demeden alınteri döken işçi ve emekçi yurttaşlarımızın 1 Mayıs’ı kutlu olsun. Emeğimizin sömürülmediği; adil, eşitlikçi, hakça bir yaşamı ve demokratik toplumu kurmak için… pic.twitter.com/9UvjSM1EQK— DEM Parti (@DEMGenelMerkezi) May 1, 2025