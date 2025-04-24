DEM Parti'den 1915 mesajı: Tarihsel hakikatlerle yüzleşmek, ortak bir geleceği inşa etmek için vazgeçilmezdir

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), 1915 olaylarının 110. yıl dönümünde yaptığı açıklamada barışçıl bir gelecek için adalet ve vicdan duygusunun güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Ermeni soykırımının başlangıcı olarak kabul edilen ve 200 Ermeninin evlerinden alınarak sürgün edildiği gün olan 24 Nisan 1915'in 110. yıl dönümüne ilişkin basın açıklaması yayımlayan DEM Parti, "24 Nisan 1915’te iki yüzü aşkın Ermeni aydının evlerinden alınarak ölüme yollanması ile başlayan etnik kimlik, inanç ve kültürel soykırımın üzerinden 110 yıl geçti" ifadelerini kullandı.

"TARİHSEL HAKİKATLERLE YÜZLEŞMEK VE ÖZÜR DİLEMEK VAZGEÇİLMEZDİR"

Açıklamada, tarihsel hakikatlerle yüzleşmenin, mağdur halklar ve inançlardan özür dilemenin ortak bir gelecek için önemli olduğu belirtilirken tüm farklı kimlik ve inançların eşit kabul edilmesi gerekliliğinin evrensel bir gerçek olduğu vurgulandı.

Açıklamanın sonunda, hem Türkiye’deki Ermeni yurttaşlarla hem de Ermenistan devletiyle barışçıl ve eşitlik temelinde ilişkilerin önemine işaret edildi: “Coğrafyamızın kadim halklarından olan Ermeni halkıyla ve Ermeni yurttaşlarımızla birlikte huzur içinde ve eşit koşullarda yaşamak son derece önemlidir.”

Ayrıca, Ermenistan ile geliştirilecek diplomatik ve ekonomik ilişkilerin, Kafkasya’da barışın yolunu açabileceği ifade edildi.