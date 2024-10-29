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DEM Parti'den 29 Ekim mesajı

DEM Parti, Cumhuriyet'in 101. yıldönümü nedeniyle yaptığı paylaşımda, "100 yılı geride bırakan Cumhuriyet, bugün de toplumsal barışını tesis etmiş ve çoğulcu toplum yapısına uygun Demokratik Cumhuriyet hedefine ulaşmayı bekliyor" ifadelerini kaydetti.

Güncel
  • 29.10.2024 12:45
  • Giriş: 29.10.2024 12:45
  • Güncelleme: 29.10.2024 12:54
Kaynak: Haber Merkezi
DEM Parti'den 29 Ekim mesajı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

DEM Parti, resmi sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

'DEMOKRATİK CUMHURİYET' VURGUSU

"Cumhuriyet’in kuruluşunun 101. yılındayız. Doğruları, yanlışları ve eksikleri ile 100 yılı geride bırakan Cumhuriyet, bugün de toplumsal barışını tesis etmiş ve çoğulcu toplum yapısına uygun Demokratik Cumhuriyet hedefine ulaşmayı bekliyor. 

Demokratik Cumhuriyeti inşa etmek ve geliştirmek bizlerin hedefidir. Demokratik Anayasa, özgür ve eşit yurttaş, demokratik toplum ve hukukun üstünlüğü temelinde Cumhuriyeti demokratikleştirme hedefimizi Türkiye halkları ile bir kez daha paylaşıyoruz."

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