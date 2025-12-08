DEM Parti'den Abdülkadir Selvi'ye 'sabotaj' yanıtı

Hürriyet yazarlarından Abdulkadir Selvi’nin süreçle ilgili bugün yayımlanan yazısına DEM Parti’den yanıt geldi. DEM Parti’den yapılan açıklamada “Eleştirel gazetecilik ile temelsiz ithamlarda bulunmak arasında ciddi fark vardır. Sıklıkla DEM Partilileri hedef gösteren Selvi’nin bu tutumu umarız son olur. Zira bu yaklaşım sürecin ilerlemesine katkı sunmak yerine, tam tersine ona zarar vermektedir” ifadeleri kullanıldı.

Yandaş gazeteci Abdulkadir Selvi’nin “Süreci sabote etmeye çalışıyorlar” başlıklı yazısıyla ilgili DEM Parti cevap metni yayınladı. Selvi, yazısında DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in ‘yeni çözüm sürecini sabote etmeye çalıştığını’ ifade ederek, “Sanki bu sürecin dibine dinamit koymak için İmralı’ya gitmiş. Özellikle de YPG’nin silah bırakmaması için olağanüstü bir çaba gösteriyor” demişti.

“BU İTHAMINI KESİNLİKLE KABUL ETMİYORUZ”

DEM Parti tarafından yapılan yazılı yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, ‘Süreci sabote etmeye çalışıyorlar’ başlıklı bugünkü köşe yazısında, Grup Başkanvekilimiz ve Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Üyemiz Gülistan Kılıç Koçyiğit’i ‘süreci sabote eden’ kişilerden biri olarak nitelendirmiştir.

Öncelikle Abdulkadir Selvi’nin bu ithamını kesinlikle kabul etmiyoruz. Partimizin ve temsil ettiği geleneğin barış ve demokrasi mücadelesini ve bu uğurda ödediği bedelleri başta Selvi olmak üzere toplumun tüm kesimleri iyi bilmektedir. 1 Ekim 2024’te başlayan ve 27 Şubat 2025’te Sayın Abdullah Öcalan’ın çağrısıyla yeni bir boyut kazanan Barış ve Demokratik Toplum Sürecinin sonuca ulaşması için partimiz, Eş Genel Başkanlarımızdan partimize gönül vermiş milyonlara kadar herkes bütünlüklü bir çaba içerisinde olmuştur ve olmaya da devam edecektir.

“HAKİKATİ EĞİP BÜKEN BİR DİLİN NE BARIŞA NE DE DEMOKRASİYE BİR KATKISI VARDIR”

Sayın Gülistan Kılıç Koçyiğit de bu çabanın en önemli temsilcilerindendir. Parlamentoda ve bulunduğu her alanda çözüm için emek harcamaktadır. Sürece dair gereklilikleri hatırlatmak, yanlış yapılanlara karşı doğru temellerde uyarılarda bulunmak süreci sabote etmek değildir. Aksine, sürecin başarıya ulaşması, bu topraklara barışın ve demokrasinin gelmesi için insani ve politik bir sorumluluğun ifadesidir. Sayın Koçyiğit’in açıklamaları, sürecin enfekte olması ihtimali karşısında doğru ve yerinde uyarılardır. Sürecin başarıya ulaşması ve 86 milyonun geleceğe daha umutla bakması için tüm arkadaşlarımız sorumluluklarını bilmekte ve bunun gereğini yerine getirmektedir.

Bu nedenle önerimiz Selvi’nin ‘süreci sabote etmek isteyenleri’ DEM Parti sıralarında değil, başka yerlerde aramasıdır. Kamuoyunu doğru bilgilendirmek yerine önyargı üreten, hakikati eğip büken bir dilin ne barışa ne de demokrasiye bir katkısı vardır. Kendisini, gerçekle bağdaşmayan ithamlardan vazgeçmeye davet ediyoruz.

Eleştirel gazetecilik ile temelsiz ithamlarda bulunmak arasında ciddi fark vardır. Sıklıkla DEM Partilileri hedef gösteren Selvi’nin bu tutumu umarız son olur. Zira bu yaklaşım sürecin ilerlemesine katkı sunmak yerine, tam tersine ona zarar vermektedir.”

Abdulkadir Selvi’ye yanıt: Yerinde uyarılar yapmak süreci sabote etmek değildir!https://t.co/Bj8LD4eEBj pic.twitter.com/vlopZSjnZH — DEM Parti (@DEMGenelMerkezi) December 8, 2025

SELVİ’NİN YAZISI

Selvi, yazısında “DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ise İmralı ziyaretinin ardından süreci sabote eden açıklamalar yapmaya devam ediyor. Sanki bu sürecin dibine dinamit koymak için İmralı’ya gitmiş. Özellikle de YPG’nin silah bırakmaması için olağanüstü bir çaba gösteriyor. Darbe mekaniğini gündeme getiriyor. Cumhurbaşkanı’nın Kürt sorununun demokratik yöntemlerle çözümü konusundaki tarihi duruşunu bilmesine rağmen Erdoğan’a büyük haksızlık ediyor” ifadelerini kullanmıştı.

Selvi, Koçyiğit’i Erdoğan hakkında ‘yakışıksız ifadeler kullanmakla’ itham ederek şunları demişti: “Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan söz ederken, ‘O’nun iradesine’ gibi yakışıksız bir ifade kullanıyor. Eğer bugün televizyonlarda 24 saat Kürtçe yayın varsa, istediğin yerde rahatça Kürtçe olarak konuşabiliyorsan, çözüm süreci yeniden gündeme gelebildiyse ‘O’nun’ dediğin şahsın, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sayesinde bunları yapabiliyorsun.”

Abdülkadir Selvi, Koçyiğit’in “Ben iktidarın, iktidarda kalıp kalmamaktan bağımsız olarak bu süreci yürüttüğünü hiç düşünmedim” sözleriyle ilgili de 2023 ve 1 Kasım 2015 seçimlerini hatırlatarak şunları kaydetmişti: “Gülistan Koçyiğit, ‘Ben iktidarın, iktidarda kalıp kalmamaktan bağımsız olarak bu süreci yürüttüğünü hiç düşünmedim. Hâlâ da düşünmüyorum’ diyor. Belli ki Erdoğan’ı hiç anlamamış. Erdoğan oy kaygısıyla bunu yapsa tam tersini yapardı. 2023 seçimlerini ve 1 Kasım 2015 seçimlerini böyle kazandı. Bu süreç AK Parti’ye oy kazandırmaz. Tam tersine siyasi olarak riskli. Çözüm sürecinin arkasından girilen 7 Haziran 2015 seçimlerinde bu yaşandı.”