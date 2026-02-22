DEM Parti'den Adalet Bakanı'na çağrı: Üzerine düşeni yerine getirmeli

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Bitlis'te "Toplumsal Barış ve Özgürlük Buluşmaları" kapsamında düzenlenen halk buluşmasına katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Bakırhan, "Sayın Bahçeli’nin bizim sıralara gelip elimizi sıktığı günle, 27 Şubat’ta Sayın Öcalan’ın yaptığı Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’nı tekrar hatırlatmak istiyorum. İki çağrı ve girişim de çok önemlidir. Bunlar sadece takvimin birer yaprakları değil. Çatışmaların, acıların, kayıpların ardından aslında yeni bir dönemin başlamasına vesile oldu. Bu yeni dönemin nasıl olacağı ve ilerleyeceği de duruşumuza, mücadelemize bağlıdır" dedi.

"Türkiye'de bir süreç var" diyen Bakırhan, "Yeniden bir kapıyı araladı Sayın Öcalan. Devletle görüşülüyor. Bu süreç henüz başlangıç aşamasındadır. Meclis’te bir komisyon kuruldu. Bir komisyon kimi kararlar verdi. Şimdi Meclis Komisyonun vermiş olduğu kararlar, kati ve sonsuz şeyler değil. Meclis Komisyonu aslında bir Meclis’in kimi yasalar çıkarması için kapıyı araladı. Zaten Meclis Komisyonu, 100 yıllık Kürt meselesini çözecek bir iradeye sahip değil. Meclis Komisyonu’nun bir görevi vardı. Bu çatışmalı süreci sonlandıracak, hukuki ve yasal zemini oluşturacak bir altyapı oluşturup, ilgili ihtisas komisyonlarına önerilerini sunmaktır" ifadelerini kullandı.

"BAZI MADDELERE ŞERH KOYDUK"

Bakırhan, şöyle devam etti: "Bizim Meclis’te bulunan arkadaşlarımız Meclis’te bulunan komisyonun hazırlamış olduğu bazı şeylere katıldığını belirtti. Bazı maddelere de şerh koydu. O itirazlarımızı ortaya koyduk. Çünkü biz bazı şeylere aynı bakmıyoruz. Yani bizi yok sayan, bizi hâlâ terör parantezine sıkıştıran, 100 yıllık bir siyasi ve tarihi meseleyi getirip, terör ve güvenlik parantezini alan bir yaklaşımla aynı düşünmüyoruz. Kürt sorunu bir terör sorunu değil, bir demokrasi sorunudur. Bir özgürlükler sorunudur. Bir dil sorunudur, bir kimlik sorunudur. Dolayısıyla bu konuda Meclis raporunun altına biz çekincelerimizi ortaya koyduk. Siz de bunu takip ettiniz. Ve bir kez daha Bitlis’ten seslenmek istiyoruz. Sayın Öcalan, son görüşmesinde çok önemli bir şey söyledi. Diyor ki; 'Kürtsüz Cumhuriyet olmaz, olmamalı.' 100 yıldır Kürtsüz bir Cumhuriyet örmeye çalıştılar ama olmadı."

"RAPOR BİR BAŞLANGIÇ"

"Bu rapor dediğim gibi herşey değil, sadece bir kapı aralıyor" diyen Bakırhan, "Raporun içerisinde olumlu şeyler de var. Bu olumlu belirtilen maddelerin hayata geçmesi bile Türkiye toplumunu rahatlatacaktır. Ama bu rapor Kürt meselesinin çözüldüğü bir rapor değil, bir başlangıçtır" ifadelerini kullandı.

Bakırhan, şunları söyledi: "Başlangıç için önemli adımların bir an önce atılması gerekiyor. Rapordaki yasal önerileri bir an önce Meclis’in yasallaştırıp, hayata geçirmesi gerekiyor. Eksik olan başlıklar varsa da Meclis bu konuda cesur davranmalıdır. Meclis, cesur adımlar atmalıdır. İnşallah bu Ramazan ayında, bu hayırlı ayda Meclis hayırlı işler yapar diyoruz. Evlere inşallah bayram sürecinde mutlu haberler ulaşır. Biz DEM Parti olarak bu konuda hazırız."

BAKAN GÜRLEK'E ÇAĞRI

Adalet Bakanı Akın Gürlek'e seslenen Bakırhan, "AİHM, AYM kararlarına Meclis raporunda bir gönderme vardı. Şimdi Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Leyla Güven, Ayşe Gökkan ve binlerce arkadaşımız boşu boşuna cezaevinde yatıyor. Bir an önce AİHM ve AYM kararlarına uyulsun. Raporda da yazılıyor. Bu rapor kime konuşuyor? Bu rapor yazıldı, gereğini kim yapacak? Bu konuda da bir yetkili göremiyoruz. Adalet Bakanı direkt bu konuda üzerine düşeni yerine getirmeli" ifadelerini kullandı.