DEM Parti'den Ahmet Özer açıklaması

DEM Parti, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaptı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Halkların iradesiyle seçilen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in hedef alınmasıyla verilmek istenen mesaja cevabımız nettir. Halkın iradesi gasp edilemez. Edildiği yerde demokrasiden, hak ve hukuktan bahsedilemez. Esenyurt Belediyesine yapılan bu saldırı sonlandırılmalı. Esenyurt Belediye Başkan’ı Ahmet Özer serbest bırakılmalıdır" dedi.

"TEDADÜF DEĞİL"

Sosyal medya hesabı X'ten açıklama yapan DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ise, Özer'in gözaltına alınmasının tesadüf olmadığını kaydederek şunları söyledi:

"Kent uzlaşısıyla seçilen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in gözaltına alınması bir tesadüf değil. Son gelişmeleri “önyargısız değerlendirmek” için bu yöntemlerden vazgeçilmesi gerekir. Halkların iradesiyle seçilen Ahmet Özer’in hedef alınmasıyla verilmek istenen mesaj açıktır. Belli ki, Esenyurt Belediye Başkanı’nın kapsayıcı belediyecilik anlayışından, Kürt kimliğine ve kültürüne dönük çalışmalarından rahatsız olanlar yine iş başında.

Esenyurt Belediyesi’ne yönelik bu saldırıya son verilmeli, Esenyurt Belediye Başkan’ı Ahmet Özer serbest bırakılmalıdır. Bu irade gaspına kimse seyirci kalmamalıdır."