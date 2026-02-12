DEM Parti'den Akın Gürlek'e çağrı

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin Genel Merkezi'nde basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Süreç hakkında değerlendirmelerde bulunan Doğan, "Tarihi bir kapı aralandı. Bu kapı, ortak bir raporla ardına kadar açılabilir ve yepyeni bir dönem somut bir biçimde hukuk ve adalet ile başlamış olur. Toplumun ortak beklentisi ve ihtiyacı da hukuk ve adalet... Hukuk ve adalet sağlandığında, buna ilişkin endişeler ortadan kalktığında zaten bu anti demokratik uygulamalardan da söz etmiyor olacağız ve demokrasi mücadelemizi eşit, özgür Türkiye'de, bir arada yaşama mücadelemizi demokratik siyaset kanallarının açıldığı bir zeminde sürdürüyor olacağız" dedi.

ÖCALAN ÇAĞRISI

"DEM Parti olarak 15 Şubat'ın 27'nci yılında sayın Öcalan'ın mutlak iletişimsizlik koşullarının olduğu dönemlerden bugüne taşıdığı barış ve demokrasi mücadelesine saygı duymaya çağrıyoruz" diyen Doğan, şunları söyledi: "Eğer Öcalan'la ilgili merak edilenler varsa yapılması gereken tek bir şey var; Öcalan'ın doğrudan temas edebileceği koşulları oluşturabilmek. Bunu zaten biz söylüyoruz. DEM Parti İmralı Heyeti tarafından ya da ilgili kurullarımız tarafından yapılmayan, doğrulanmayan, teyit edilmeyen hiçbir açıklamaya lütfen itibar etmeyiniz."

İMRALI HEYETİ-ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ

DEM Parti İmralı Heyeti ile AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşmeye ilişkin konuşan Doğan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile heyetimiz dün bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede de sürece dair ortak irade bir kez daha teyit edildi. Heyetimiz bu konuyla ilgili bir yazılı açıklama da yaptı" dedi.

Doğan, şunları söyledi: "Geldiğimiz aşamada güven verici ve somut adımların atılması için hem TBMM'nin, hem ilgili bakanlıkların, hem kamu kurumlarının çalışmalarını nasıl yoğunlaştırması için ihtiyaçlar dile getirildi bu görüşmede. Yine bu görüşme kapsamında Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ortak raporunun kapsayıcı bir yaklaşımla hazırlanmasının, demokratikleşme ve özgürlükler konusunda özellikle sağlam bir temel sunmasının gerekliliğine dair vurgu yapıldı."

AKIN GÜRLEK'E ÇAĞRI

Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasına da değinen Doğan, "Eğer konumuz geçmişe dönmek ve sicil anlatmak ise upuzun bir liste var elimde birkaç sayfadan oluşan yeni Adalet Bakanı ile ilgili. Herkes, her şeyi biliyor. Türkiye'de hiçbir zaman yargı, tarafsız ve bağımsız olmadı. Türkiye'de hiçbir zaman yargı, ne yazık ki siyasetin gölgesinden kurtulamadı. Türkiye'de her zaman yargının tarafsız ve bağımsız olması için mücadele edenler, en çok yargı eliyle cezalandırılanlar oldu. Bugün yine böyle bir tablo var ortada. Şimdi böyle bir tabloda, böylesi önemli bir anda bir başsavcı, Adalet Bakanlığı koltuğuna oturdu" ifadelerini kullandı.

Akın Gürlek'e çağrı yapan Doğan, şunları kaydetti: "İsmi çok tartışmalı ve bu tartışmaların gölgesinde Adalet Bakanlığı koltuğuna oturan Bakan Akın Gürlek'e buradan çağrımız; yemin ettiği metne uygun davranması, yani Anayasa'ya uygun davranması. Ne yapmalı? Anayasa'nın 90. maddesinin gerekliliklerini yerine getirmeli. AİHM ve AYM kararları uygulanmalı, buradan başlayabilir kendisi. Adalet Bakanlığı koltuğuna oturmanın farkını nasıl ortaya koyabilir? Anayasa'ya uygun davranarak ortaya koyabilir öncelikle. Yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını koruduğunu somut emarelerle ortaya koymak istiyorsa yeni Bakan, adaletin tecellisini sağlamalı. Yapar mı bilmiyoruz! Yapmasını tavsiye ediyoruz. Haksız, hukuksuz yere sürdürülen tüm bu davalarla ilgili şu anda toplumun farklı kesimlerinden milyonlarca insanın gözü Adalet Bakanlığı'nın o koltuğunda ve alacağı kararlarda ve bundan sonra Anayasa'ya uygun davranıp davranmayacağını izleyecek herkes."