DEM Parti'den AKP'li vekillere tepki: Ali Bozan’a yönelik saldırı korkaklığın göstergesi

DEM Parti, AKP milletvekillerinin DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan'a tekme ve yumruklarla saldırmasına tepki göstererek, "Milletvekilimiz Ali Bozan’a yönelik kalabalık AKP vekilleri tarafından gerçekleştirilen saldırı korkaklığın göstergesidir" açıklamasını yaptı.

DEM Parti, DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan'a tekme ve yumruklarla saldıran AKP milletvekillerine tepki gösterdi.

DEM Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "AKP iktidarı kendisine karşı eleştirilere tahammül edemeyerek, gerçeklere karşı şiddete başvurmayı alışkanlık haline getirdi. Milletvekilimiz Ali Bozan’a yönelik kalabalık AKP vekilleri tarafından gerçekleştirilen saldırı korkaklığın göstergesidir" ifadelerini kullandı.

"Sayısal çoğunluğuna güvenerek, siyaseten başa çıkamadığı her eleştiriye karşı şiddete başvuran AKP iktidarını uyarıyoruz" denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Saldırganlığı bir siyaset biçimine dönüştürürseniz, altında kalırsınız. Sizin bu nobranlığınız ve saldırganlığınız asla partimize ve vekillerimize geri adım attırmayacaktır. Bu saldırganlıkla ne gerçekleri dile getirmemizi ne de halkın sorunlarını meclis kürsüsünde dillendirmemizi engelleyemezsiniz."

AKP iktidarı kendisine karşı eleştirilere tahammül edemeyerek, gerçeklere karşı şiddete başvurmayı alışkanlık haline getirdi. Milletvekilimiz Ali Bozan’a yönelik kalabalık AKP vekilleri tarafından gerçekleştirilen saldırı korkaklığın göstergesidir.



Sayısal çoğunluğuna… pic.twitter.com/3rKguNxPfx — DEM Parti (@DEMGenelMerkezi) July 24, 2024

NE OLMUŞTU?

TBMM Genel Kurulu’nda DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan ve AKP'li milletvekilleri arasında "hırsızlık" atışmasıyla başlayan tartışma, yumruk ve tekmeli saldırıya dönüştü.

Yere düşen Bozan’a eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun da aralarında bulunduğu AKP’li milletvekillerinin tekme ve yumruk attığı görüldü.