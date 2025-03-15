DEM Parti'den bağımsız medya üzerindeki Google ambargosuna tepki

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Basın Yayın ve Propaganda Komisyonu'ndan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel, Google'ın Türkiye’de yayın yapan bağımsız medya kuruluşlarının okur trafiğine uyguladığı ambargo hakkında açıklama yaptı.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yayımlayan Temel, "Bağımsız haber sitelerinin sesini kesen bu dijital abluka derhal son bulmalıdır" ifadelerini kullandı.

Trafik kaybının ekonomik sorunları büyüttüğünü vurgulayan Temel, Gazete Duvar'ın kapanmasının ana nedenlerinden birinin bu sorun olduğunu hatırlattı.

"BAĞIMSIZ GAZETECİLİK AĞIR BİR SALDIRI ALTINDA"

Bağımsız gazetecilğin, dijital tekellerin ticari politikaları nedeniyle ağır bir saldırı altında olduğunu belirten Temel, şunları kaydetti:

“Bağımsız gazetecilik, dijital tekellerin ticari politikaları nedeniyle ağır bir saldırı altındadır. Google’ın arama algoritmalarında yaptığı değişiklikler nedeniyle Türkiye ve dünyada birçok bağımsız haber sitesi okurlarına ulaşamaz hale geldi. Reklam gelirlerini büyük ölçüde Google yönlendirmelerinden sağlayan bu siteler, okur trafiğinin kesilmesiyle birlikte ekonomik darboğaza sürüklendi ve bir kısmı kapanmak zorunda kaldı. 2016 yılından beri bağımsız gazetecilik yapan ve halkın haber alma hakkına önemli katkılar sunan Gazete Duvar’ın yayın hayatına son vermek zorunda kalması, bu kuşatmanın geldiği son noktayı gözler önüne sermiştir.

BAĞIMSIZ HABERCİLİĞİ TASFİYE ETME PLANI

Bu durum yalnızca ekonomik krizle bağlantılı değildir, bağımsız haberciliği tasfiye etme planının bir parçasıdır! Google gibi küresel dijital platformlar da bu tasfiye planının birer uygulayıcısı haline gelmiştir. Bağımsız gazeteciliği bitirmeye yönelik bu tür adımlar aynı zamanda halkın haber alma hakkına yönelik de bir saldırıdır. Özgür basın sadece siyasi baskılarla değil, uluslararası tekellerin dayattığı ekonomik ve dijital sansürle de susturulmaya çalışılmaktadır. Bu aynı zamanda derinleşen bir demokrasi krizidir.

'DİJİTAL ABLUKA DERHAL SON BULMALI'

Küresel dijital platformların bilginin serbest dolaşımını kendi ticari menfaatleri için pazarlık kozu olarak kullanmaları suçtur. Özgür yayıncılık ve düşüncenin serbestçe dolaşımı üzerinde tahakküm kurma arayışı asla kabul edilemez. Bunun adı küresel sansürdür. DEM Parti olarak, küresel dijital platformların iktidarların talebi doğrultusunda bağımsız gazeteciliğe ve yayıncılığa yönelik gerçekleştirdiği bu saldırıları ve ambargoyu reddediyoruz. Talebimiz nettir: Google'ın medya üzerindeki kontrolü kırılmalıdır! Bağımsız haber sitelerinin sesini kesen bu dijital abluka derhal son bulmalıdır!

Özgür basın için, habere erişim hakkı için, dijital tekellerin medya üzerindeki kontrolünü kırmak için birleşik bir mücadele şarttır. Bizler, her şart ve koşulda özgür basının yanında yer almaya devam edeceğiz."