DEM Parti'den 'Bahçeli ile tokalaşma' açıklaması: Bizden çok Türkiye için anlamı var

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, TBMM'nin yeni yasama yılı açılışındaki genel kurulda Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile tokalaşmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Medyascope'ta Ruşen Çakır'a konuşan Doğan, selamlaşmanın kıymetli olduğunu ancak bunun bir 'başlangıç noktası' olması gerektiğini söyledi.

Tokalaşmanın kendilerinden çok Türkiye için anlamlı olduğunu vurgulayan Doğan, Bahçeli'nin sözlerini de hatırlatarak henüz önümüzdeki sürece ilişkin değerlendirme yapmanın erken olduğunu belirtti.

"UZLAŞIYLA ÇÖZMEK İSTİYORUZ"

Doğan, konuyla ilgili şöyle konuştu:

"Selamlaşmak, tokalaşmak çok kıymetli çünkü biz şunu söylüyoruz zaten. DEM Parti olarak uzlaşıyla, diyalogla çözelim sorunlarımızı, konuşarak çözelim diyoruz. Bu bir başlangıç noktasıysa normal bir selamlaşmanın ötesinde bir anlam içerir elbette bizim için. Bunu görmek gerekir. Bunun için şu anda buna dair bir yorumda bulunmak için erken.

'BİZDEN ÇOK TÜRKİYE İÇİN ANLAMLI'

Ama bu yalnızca bir tokalaşmaysa tabii ki biz de o selamı aldık zaten ama bu tokalaşmanın bizden çok Türkiye için bir anlamı var. Bunlar yalnızca güne, döneme ve bazı siyasi partilerin çıkarlarına göre planlanmış işler değilse anlamı var. Bahçeli 'Ben bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ı dinledikten sonra bir birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olduğu, meclis çatısı altında bulunan grupların huzur içinde birlikte çalışmaları gerektiğini söyledikten sonra böyle bir karar verdim' diyor. Ekstra bir anlam yüklemiyor."