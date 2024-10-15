DEM Parti'den Bahçeli'nin çağrısına yanıt: Tecridi kaldırın, Öcalan'ın örgütüne ne dediğini görelim

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kürt meselesinin Türkiye'nin en önemli meselesi olduğunu belirten Tuncer Bakırhan, "Kürt meselesinde hafif bir tartışma olduğu zaman, kimileri bir düşünce beyan ettiği zaman hemen bir koro hep bir ağızdan 'Kürtler iktidarla anlaştı' der dururlar. Artık bu durumdan Türkiye'yi kurtarmak gerekiyor. Bu bir siyaset değildir. Bu başkası yerine konuşmaktır. Kürt kiminle konuşur, kiminle oturur, kimin eline tutar kendisi karar verir" ifadelerini kullandı.

'Kürtler iktidarla anlaştı' söyletilerine tepki gösteren Bakırhan, "Kaldı ki kimseyle oturduğumuz, konuştuğumuz, kapılı kapılar arkasında bir şey çevirdiğimiz yok. Dolayısıyla en başında 'Kürtler iktidarla anlaştı' diyenler oluşabilecek diyalog zeminleri önüne bariyer koyarak bu ülkenin çözümsüz bir şekilde bu biçimde devam etmesini istiyorlar" diye konuştu.

BAHÇELİ'NİN ÖCALAN'A ÇAĞRISI

Bakırhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, PKK lideri Abdullah Öcalan'a yönelik, "Türkiye'ye getirilirken 'her türlü hizmete hazırım' diyen terörist başı buyursun terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin" çağrısına yanıt verdi.

"Bugün sayın Bahçeli'nin konuşmasını dinledim" diyen Bakırhan, şunları söyledi:

"Gerçekten şaşırdım, metin yazan arkadaşlarına da sesleniyorum. Sayın Öcalan'a bugün Bahçeli bir çağrı yaptı. Ama o çağrının muhataplarına ulaşması için sayın Öcalan'ın üzerindeki tecridin kaldırılmasını bilmiyor. 43 aydır sayın Öcalan'la avukatlar, aile görüşemiyor. Sayın Bahçeli, sayın Öcalan'ın ne söyleyeceğini, ne çağrı yapacağını biz de merak ediyoruz senin gibi... O zaman tecridi kaldırın, sayın Öcalan'ın kendi örgütüne, kendi arkadaşlarına ne dediğini görelim."

Bakırhan, "43 aydır kuş uçmayan, kervan geçmeyen, uçan kuşların bile üzerinden geçmediği bir adaya böyle boşu boşuna çağrı yapılır mı? Buyurun, sizin sormuş olduğunuz soruya sayın Öcalan'ın nasıl cevap verdiğini merak ediyoruz. Kapıları açın, dinleyelim, görelim" ifadelerini kullandı.

SEMİH YALÇIN'A YANIT

Bakırhan, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Bahçeli'nin DEM Parti ile tokalaşması hakkında "Genel Başkanımızın hamlesi bir taviz, yumuşama, normalleşme adımı değil; bilakis normalin maliklerinin, mekanın sahiplerinin hatırlatılmasıdır" sözlerine yanıt verdi.

Bakırhan, "Mekanın sahibi emekçilerdir, üretenlerdir, ezilenlerdir, Çanakkale'de yaşamını yitirenlerdir, Malazgirt'te kapıları açarak sizlerin Anadolu'ya girmenizi sağlayanlardır. Bu topraklarda sizden önce Pir Sultan'lar vardı, Hacı Bektaş'lar vardı, Seyit Rıza'lar vardı. O geleneğin temsilcileriyiz. Bir sahip varsa burada oturan herkestir. Herkes diline, üslubuna dikkat etmelidir. Bir taraftan elini uzat, diğer taraftan parmak salla, tehdit et... Böyle olmaz, lütfen üslubunuzu, dilinizi gözden geçirin."

CHP'YE ÇAĞRI

CHP'ye seslenen Bakırhan, "CHP, Türkiye'nin en önemli meselesi olan Kürt meselesi hakkında ne düşünüyor? Bir zahmet bu konuda maden iktidardan ratahsızsa, madem iktidarın bu konuyu araçsallaştırdığını düşünüyorsa kendi çözüm önerilerini de ortaya koymalıdır" ifadelerini kullandı.

Bakırhan, şunları kaydetti: "CHP 89'larda, 90 sonrası Kürt meselesine dönük raporlar yayınlardı. CHP'ye yönelik çağrımızdır; eleştirmek yerine, reddetmek yerine, oluşabilecek bir sürecin önüne bariyerler koymak yerine buyurun siz ne düşünüyorsunuz, Kürt meselesini nasıl çözeceksiniz, bu Meclis'in Kürt meselesinin çözümünde oynayacağı rol nedir, açıklayın, öğrenmiş olalım."