DEM Parti'den Bahçeli'ye yanıt: Ne çağrı gelecek bilmiyoruz, İmralı kapılarının açılması lazım

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakırhan, açıklamasında Mersin Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki göstererek, "Bir kez daha halkın iradesine el koydular. Siyasi bir darbe gerçekleştirdiler" ifadelerini kullandı.

Tuncer Bakırhan, şöyle devam etti: "Darbenin siyasi olanını son 10 yıldır büyük bir yoğunlukla yaşıyoruz. Bu darbe diğerleri gibi değil, diğerleri 2-3 yıl sonra siyasi zemine geçiyorlardı ama bu devam edip gidiyor. Bunu kınıyoruz. Seçilen arkadaşlarımız, 31 Mart'tan sonra, iki eşbaşkanımız da makam odalarının kapılarını söktüler. Mersin'i ziyaret ederken Akdeniz ilçemize giderken o tabloyu gördük."

İktidara tepki gösteren Bakırhan, "Bizler barış inancını büyütmeye çalışıyoruz. Emin olun Türkiye'nin dört bir tarafında bu umudu büyüterek nasıl bir sürece evriltebiliriz konusunda ciddi bir çalışma çabası içersindeyken bu iktidar siyasi pusu kurmaya devam ediyor. Resmen pusu!" dedi.

RIZA AKPOLAT'IN GÖZALTINA ALINMASINA TEPKİ

CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına tepki gösteren Bakırhan, "Bu kayyumcu anlayışı şimdi Batı'ya da taşıyorlar. Beşiktaş Belediyesi'nde dün bir gözaltı vardı. Yerel yönetimi tasfiye etmek istiyorlar. Sandıkta alamadığını hileyle alıyor, kumpasla alıyor, oyunla alıyor. Böyle bir iktidar mı olur! Kendine güveniyorsan yarış, al! Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik operasyonu da kınıyorum" diye konuştu.

'YENİ SÜREÇ' MESAJI

Yeni süreç ile ilgili DEM Parti'yi hedef alan değerlendirmelere tepki gösteren Bakırhan, "Kimse reyting uğruna ucuzluk yapmasın. Hepimiz büyük bir sorumluluk taşıyoruz. Kürt sorununun çözümü sadece Kürtleri değil, toplumun büyük kesimini rahatlatır" ifadelerini kullandı. DEM Parti ne yaptığını çok iyi biliyor.

PKK lideri Abdullah Öcalan'ın açıklamalarına işaret eden Bakırhan, "Sayın Öcalan'ın mesajlarının arkasında durduğumuzu yinelemek istiyorum. Barışın inşası için hepimize, herkese çok büyük sorumluluklar düşüyor. Devir, eşit temelde barış elinin uzatılması devridir. Ellerin barışa açılması devridir" diye konuştu.

"Sayın Abdullah Öcalan gönderdiği iki mesajında da barışı inşa etme gücünün olduğunu ifade etti. Artık sıra iktidardadır" diyen Bakırhan, şunları söyledi: "İktidar bir an önce demokratikleşme ve Kürt sorunu eksenindeki sorunları gidecek sorunlar için adım atmalıdır. Sayın Erdoğan, Amed'e gitmişti, Amed'de 'Diyarbakır'ın huzuru Türkiye'nin huzurudur' dedi. Türkiye'nin de, Diyarbakır'ın da ortak huzuru demokratik çözüm ve barıştır."

BAHÇELİ'YE YANIT

Bakırhan, partisinin grup toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"DEM Parti heyeti İmralı'ya ne zaman gidecek biz bilmiyoruz" diyen Bakırhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sözlerini de değerlendirdi.

Bakırhan, şunları söyledi: "Sayın Bahçeli'nin söylediği şu söz önemli; 'sorunlar yok sayılarak çözülmez.' Kürt sorunu diye, Türkiye'nin demokratikleşmesi diye Türkiye'nin sorunları var. Bunlar yok sayılarak çözülmez diyorum. İmralı'dan nasıl bir çağrı geleceğini bilmiyoruz. Çağrının gelebilmesi için heyetin gitmesi gerekiyor, kapıların açılması gerekiyor."