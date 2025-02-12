DEM Parti'den Bahçeli’ye geçmiş olsun telefonu: "Barış ve kardeşlik çalışmaları konusunda Türkiye’nin size ihtiyacı var"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Güncel 12.02.2025 18:14 Giriş: 12.02.2025 18:14

Güncelleme: 12.02.2025 18:22 Kaynak: Haber Merkezi

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