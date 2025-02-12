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DEM Parti'den Bahçeli’ye geçmiş olsun telefonu: "Barış ve kardeşlik çalışmaları konusunda Türkiye’nin size ihtiyacı var"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Güncel
  • 12.02.2025 18:14
  • Giriş: 12.02.2025 18:14
  • Güncelleme: 12.02.2025 18:22
Kaynak: Haber Merkezi
DEM Parti'den Bahçeli’ye geçmiş olsun telefonu: "Barış ve kardeşlik çalışmaları konusunda Türkiye’nin size ihtiyacı var"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bahçeli’nin sağlık durumunu soran Bakırhan, "Barış ve kardeşlik çalışmaları konusunda Türkiye’nin size ihtiyacı var" dedi.

DEM Parti’den yapılan açıklamada, “Eş Genel Başkanımız Tuncer Bakırhan, kısa süre önce ameliyat olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Bahçeli’nin sağlık durumunu soran Bakırhan, ‘Barış ve kardeşlik çalışmaları konusunda Türkiye’nin size ihtiyacı var’ dedi” denildi.

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